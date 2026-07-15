Die KI-Revolution: 16 Nobelpreisträger rufen dazu auf, die Weltwirtschaft zu retten

Führende Weltökonomen und einflussreiche Technologieexperten haben einen speziellen offenen Brief veröffentlicht, in dem sie vor den wirtschaftlichen Risiken warnen, die durch die Entwicklung von AI entstehen könnten. Das Dokument mit dem Titel "We Must Act Now", das vom Stanford Digital Economy Lab erstellt wurde, umfasst über 200 Experten, darunter 16 Nobelpreisträger. Experten sind der Meinung, dass die durch AI verursachten Veränderungen ein breiteres Ausmaß als die Industrielle Revolution haben werden, jedoch in einem wesentlich kürzeren Zeitraum stattfinden. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Die Autoren des Appells betonen, dass AI-Systeme in den nächsten 10 Jahren eine beispiellose Stärke erreichen und die Weltwirtschaft grundlegend transformieren werden. Obwohl diese Technologie das Potenzial hat, die Arbeitsproduktivität und den Lebensstandard zu erhöhen, birgt sie auch das Risiko einer massiven Verdrängung von Menschen aus dem Arbeitsmarkt. Aus diesem Grund fordern Wissenschaftler Regierungen und Technologiegiganten auf, soziale Institutionen auf diese Veränderungen vorzubereiten.

10-mal schneller als die Industrielle Revolution

Erik Brynjolfsson, Direktor des Stanford Digital Economy Lab, stellt fest, dass die Fähigkeiten von AI viel schneller wachsen als unser Verständnis ihrer wirtschaftlichen Folgen. Ihm zufolge erfordert genau diese Lücke dringende Maßnahmen, um sicherzustellen, dass die Technologie den Interessen der gesamten Gesellschaft dient und nicht nur einem engen Kreis von Unternehmen oder Einzelpersonen.

Nobelpreisträger Michael Spence erklärte, dass das Ausmaß und die Geschwindigkeit des Prozesses die Bündelung aller Kräfte erfordern. Anton Korinek von Anthropic ist der Ansicht, dass die Menschheit zwar Jahrzehnte brauchte, um sich an Dampfmaschinen, Elektrizität und Computer anzupassen, wir jedoch möglicherweise nur wenige Jahre Zeit haben, um uns an AI anzupassen.

Zu den Unterzeichnern gehören bedeutende Wirtschaftswissenschaftler wie Daron Acemoglu, Joseph Stiglitz, Paul Krugman und Ben Bernanke. Auch hochrangige Vertreter von Riesenunternehmen wie Google, Anthropic und OpenAI, darunter Jeff Dean und Sarah Friar, haben die Initiative unterstützt. Dies zeigt, dass selbst die Schöpfer der Technologie über die zukünftige soziale Stabilität besorgt sind.

Die Notwendigkeit neuer Wirtschaftsmodelle

Experten sind der Meinung, dass derzeit nicht genügend Wirtschaftsindikatoren und Modelle vorhanden sind, um die Auswirkungen von AI auf Beschäftigung, Einkommensverteilung und Produktivität zu bewerten. Dies behindert die Entwicklung eines klaren Aktionsplans. Daher schlagen Wissenschaftler vor, in folgenden Bereichen zu arbeiten:

Schaffung neuer Anreize, damit AI menschliche Arbeit ergänzt, anstatt sie zu ersetzen;

Überarbeitung von Sozialschutzmechanismen und staatlichen Institutionen;

Einführung von Kontrollsystemen, die sicherstellen, dass die technologische Entwicklung den gesellschaftlichen Interessen entspricht.

Demis Hassabis, Leiter von Google DeepMind, ging ebenfalls auf dieses Thema ein und prognostizierte, dass Artificial General Intelligence (AGI) innerhalb der nächsten fünf Jahre entstehen könnte. Er schätzt, dass die Auswirkungen einer solchen Technologie auf die Weltwirtschaft einer "zehnmal stärkeren Industrialisierung bei zehnfacher Geschwindigkeit" entsprechen werden. Dies macht den Übergang zur digitalen Wirtschaft und die Ausbildung von Fachkräften auch für Entwicklungsländer zur wichtigsten Aufgabe auf der Agenda.