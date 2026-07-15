Angriff auf das Haus von Lamine Yamal: Ein erschreckender Vorfall nach dem Sieg Spaniens

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Angriff auf das Haus von Lamine Yamal: Ein erschreckender Vorfall nach dem Sieg Spaniens

Der junge Star der spanischen Nationalmannschaft, Lamine Yamal, sah sich neben seinen großen sportlichen Erfolgen mit einem ernsten Sicherheitsproblem konfrontiert. Nur wenige Stunden nachdem die spanische Nationalmannschaft Frankreich im Halbfinale der Weltmeisterschaft besiegt und sich den Einzug ins Finale gesichert hatte, versuchten Diebe, in das Haus des Spielers in Barcelona einzubrechen. Dieser Vorfall löste bei der Familie und den Angehörigen des jungen Talents große Besorgnis aus. Dies berichtet Goal.com .

Der Vorfall ereignete sich am frühen Mittwochmorgen in Yamals Residenz im prestigeträchtigen Stadtteil Esplugues de Llobregat in Barcelona. Zu diesem Zeitpunkt befand sich der Spieler selbst Tausende Kilometer entfernt im US-Bundesstaat Texas, wo er den historischen Sieg mit der Nationalmannschaft feierte. Ein größerer Raubüberfall konnte jedoch verhindert werden, da der private Sicherheitsdienst, der im Haus zurückgelassen wurde, wachsam blieb.

Laut Euro News zeigten Überwachungskameras zwei maskierte Personen, die versuchten, über die Mauer des Innenhofs zu klettern. Das schnelle Eingreifen der Wachleute und die Aktivierung des Alarmsystems schreckten die Kriminellen ab. Infolgedessen flohen die Diebe vom Tatort, bevor sie das Haus betreten oder Wertsachen stehlen konnten.

Polizeiliche Ermittlungen und Sicherheitsmaßnahmen

Die örtlichen Strafverfolgungsbehörden, insbesondere die Polizei der Mossos d'Esquadra, wurden sofort über den Vorfall informiert. Obwohl die Verdächtigen verschwanden, bevor die Polizei eintraf, läuft derzeit eine groß angelegte Fahndung, um sie zu identifizieren und festzunehmen. Kriminaltechniker und Ermittler untersuchen derzeit sorgfältig alle Überwachungsaufnahmen des Hauses.

Experten glauben, dass digitale Beweise eine entscheidende Rolle bei der Identifizierung der Kriminellen spielen könnten. Die Tatsache, dass dieser Bezirk in den letzten Monaten mehrfach Ziel von Dieben war, hat die Polizei in erhöhte Alarmbereitschaft versetzt. Solche Fälle deuten auf einen wachsenden Trend hin, bei dem organisierte kriminelle Gruppen die Häuser von Profifußballern in Europa angreifen.

Goal.com schreibt, dass Kriminelle normalerweise die Abwesenheit der Spieler während großer Turniere ausnutzen, um wertvollen Schmuck, Luxusuhren und Bargeld zu stehlen, die in ihren Häusern aufbewahrt werden. Es wird vermutet, dass Lamine Yamals gelegentliche Zurschaustellung seines Lebensstils und seiner Luxusartikel in den sozialen Medien ebenfalls die Aufmerksamkeit krimineller Gruppen auf ihn gelenkt haben könnte.

Obwohl sich Lamine Yamal derzeit auf das bevorstehende Finale konzentriert, haben seine Angehörigen und sein Verein die Sicherheitsvorkehrungen auf ein Maximum erhöht. Dass die Häuser von Starspielern im europäischen Fußball während der Spiele geplündert werden, wird immer häufiger und unterstreicht die Notwendigkeit für Vereine und Fußballverbände, neue Sicherheitsprotokolle zu entwickeln.

Lamine YamalSpanienBarcelonaFußballKriminalität
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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