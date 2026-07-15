Reelful App vorgestellt: Künstliche Intelligenz schneidet Videos jetzt automatisch

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Reelful App vorgestellt: Künstliche Intelligenz schneidet Videos jetzt automatisch

Die Erstellung hochwertiger Inhalte für soziale Netzwerke wird immer einfacher. Die neu vorgestellte App Reelful nutzt Künstliche Intelligenz, um Fotos und Videos vom Smartphone des Nutzers automatisch in fertige Videos im Stil von TikTok und Instagram Reels zu verwandeln. Diese Technologie ist für Nutzer gedacht, die keine Zeit oder Lust haben, sich mit komplexen Schnittprogrammen zu beschäftigen. Dies berichtet Techcrunch.com berichtet .

Laut TechCrunch wurde das Projekt Reelful von Kate Deyneka entwickelt, einer ehemaligen Ingenieurin bei Snapchat. Sie hat lange Zeit an Modellen für maschinelles Lernen und Bildverarbeitung gearbeitet. Nun möchte sie den Nutzern mühsame Prozesse wie die Auswahl von Aufnahmen, das Hinzufügen von Effekten und die Tonaufnahme abnehmen.

Wie funktioniert Reelful?

Die Arbeit mit der App ist sehr einfach und unterhaltsam. Zuerst schreibt der Nutzer eine kurze Textbeschreibung (Prompt) für das Video, das er erstellen möchte, zum Beispiel „Reisebericht“ oder „Event-Review“. Danach nimmt das System eine 30-sekündige Stimmprobe des Nutzers auf, um einen Klon zu erstellen. Sobald die gewünschten Fotos und Videos aus der Galerie ausgewählt sind, legt die KI los.

Reelful kombiniert nicht nur Aufnahmen, sondern:

  • Schreibt ein spezielles Skript für das Video;
  • Liest den Voiceover-Text mit der geklonten Stimme des Nutzers;
  • Wählt Musik und Soundeffekte aus;
  • Fügt automatisch Untertitel hinzu.
Eine der erstaunlichsten Funktionen des Programms ist die Fähigkeit, statische Bilder zu animieren. Wenn ein Nutzer beispielsweise ein Foto einer Person hochlädt, die Obst schneidet, animiert die KI dieses Bild und macht daraus ein kurzes Video, das den Schneidevorgang zeigt. Um Transparenz zu gewährleisten, werden solche Videos mit einem speziellen Wasserzeichen versehen, das darauf hinweist, dass sie von einer KI erstellt wurden.

Neue Möglichkeiten für Unternehmer und Blogger

Laut App-Gründerin Kate Deyneka richtet sich Reelful derzeit hauptsächlich an Unternehmer und Geschäftsinhaber, die ihre persönliche Marke ausbauen. Oft haben sie viel interessantes Material, aber keine Zeit, es professionell zu bearbeiten. Reelful schließt diese Lücke und liefert in wenigen Minuten ein fertiges Produkt.

Aktuell nimmt Reelful am Speedrun-Programm des Venture-Capital-Fonds a16z teil. Die App ermöglicht es Nutzern auch, fertige Videos per Chat zu bearbeiten. Das heißt, der Nutzer muss lediglich einen Befehl wie „Musik ändern“ oder „Skript kürzen“ geben. Es wird erwartet, dass solche „agentenbasierten“ Video-Editoren die Standards für die Erstellung von Social-Media-Inhalten in Zukunft grundlegend verändern werden.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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