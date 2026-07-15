Stripe und Advent wollen Bezahlsystem PayPal für 53,4 Milliarden Dollar übernehmen

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Stripe und Advent wollen Bezahlsystem PayPal für 53,4 Milliarden Dollar übernehmen

Ein bedeutender Deal auf dem Markt für digitale Zahlungen steht bevor. Das Unternehmen Stripe und die Private-Equity-Firma Advent International haben ein offizielles Angebot zur Übernahme des E-Payment-Giganten PayPal unterbreitet. Die Transaktion, die auf etwa 53,4 Milliarden Dollar geschätzt wird, könnte zu einem der größten Ereignisse im Bereich der Finanztechnologie werden. Dies berichtet Techcrunch.com berichtet. laut

Nach Angaben von Reuters wurde das Angebot Anfang des Monats eingereicht und ist durch eine von Banken garantierte Finanzierung in Höhe von fast 50 Milliarden Dollar abgesichert. Dem Plan zufolge beabsichtigen Stripe und Advent International, die PayPal-Aktien zu gleichen Teilen (50/50) untereinander aufzuteilen. Dies ist nicht der erste Versuch von Stripe, seinen Konkurrenten zu übernehmen.

Bereits im Februar dieses Jahres gab es Berichte, dass Stripe erste Gespräche mit PayPal führe, doch damals erreichte der Prozess nicht das Stadium eines offiziellen Angebots. Nun scheint es, als würden die Parteien mit konkreten Zahlen und Finanzquellen voranschreiten. Sollte dieser Deal erfolgreich abgeschlossen werden, würden die zwei größten Bezahlsysteme des Weltmarktes fusionieren.

Marktverhältnisse

PayPal hat derzeit weltweit über 440 Millionen aktive Nutzer und wird voraussichtlich im Jahr 2025 Transaktionen in Höhe von 1,8 Billionen Dollar abwickeln. Stripe steht dem in nichts nach: Das Volumen der über das Unternehmen abgewickelten Zahlungen beläuft sich auf 1,9 Billionen Dollar. Bemerkenswert ist, dass der Marktwert von Stripe in diesem Jahr auf 159 Milliarden Dollar gestiegen ist.

Diese potenzielle Übernahme fällt in eine äußerst schwierige und entscheidende Phase für PayPal. Seit seinem Amtsantritt im März warnte der neue CEO des Unternehmens, Enrique Lores, vor sinkenden Finanzkennzahlen. Derzeit versucht das Unternehmen, die Krise durch Kostensenkungen in Höhe von 1,5 Milliarden Dollar und einen Stellenabbau von 20 Prozent zu bewältigen.

Auch für Nutzer und Unternehmer in Usbekistan ist diese Nachricht von Bedeutung. Obwohl PayPal in unserer Region schon lange nicht mehr im vollen Funktionsumfang arbeitet, könnte eine Fusion mit Stripe die globale Zahlungsinfrastruktur verändern. Es ist nicht ausgeschlossen, dass dies den Weg für neue und flexiblere Finanzlösungen auf den zentralasiatischen Märkten ebnet.

Bisher haben sich Vertreter von PayPal, Stripe und Advent International nicht offiziell zu diesen Berichten geäußert. Experten gehen davon aus, dass ein solch gewaltiger Deal eine ernsthafte Prüfung durch Kartellbehörden nach sich ziehen könnte, da die Fusion zweier Giganten den Wettbewerb massiv beeinflussen würde.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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