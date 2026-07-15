Rote Flecken auf dem Galaxy S26 Ultra Display: Samsung startet Untersuchung

Nutzer des Galaxy S26 Ultra, Samsungs neuestem und teuerstem Flaggschiff, stehen vor einem schwerwiegenden technischen Problem. Einige Monate nach der Markteinführung häufen sich in sozialen Netzwerken Beschwerden über einen abnormalen rötlichen Farbton oder Flecken, die im zentralen Bereich des Displays auftreten. Dies zeigt, dass selbst Premium-Smartphones nicht vor unerwarteten Mängeln gefeit sind. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Der südkoreanische Technologiegigant hat diese Nutzerberichte offiziell bestätigt und führt derzeit eine interne Untersuchung durch, um die Ursachen des Problems zu ermitteln. Laut iXBT.com tritt dieser Defekt nicht sofort nach dem Kauf auf, sondern erst nach zwei bis drei Monaten aktiver Nutzung. Dies hat zu verschiedenen Spekulationen darüber geführt, ob es sich um einen Fabrikationsfehler oder einen Softwarefehler handelt.

Ist die Privacy Display Funktion der Hauptverdächtige?

Viele Nutzer und Experten bringen dieses Problem mit der neuen Privacy Display Technologie in Verbindung, die exklusiv für das Galaxy S26 Ultra Modell ist. Dabei handelt es sich um eine hardwareseitige Funktion, die den Betrachtungswinkel des Bildschirms künstlich einschränkt, um Daten vor neugierigen Blicken zu schützen. Diese Technologie, die bei der Arbeit mit Banking-Apps oder privater Korrespondenz sehr nützlich ist, steuert die Displaystrahlung intelligent.

Es wird vermutet, dass diese spezifische Verteilung des Lichtstroms zu ungleichmäßigem Verschleiß oder vorzeitigem "Einbrennen" (Burn-in) der Pixel im Zentrum des AMOLED-Panels führen könnte. Während Farbveränderungen bei AMOLED-Bildschirmen normalerweise über die Einstellungen korrigiert werden können, deuten lokale rote Flecken in der Mitte auf einen schwerwiegenderen Hardwaredefekt hin.

Bisher hat Samsung keinen direkten Zusammenhang zwischen der Privacy Display Funktion und den roten Flecken bestätigt. Unternehmensvertreter betonen, dass Zeit benötigt wird, um festzustellen, ob das Problem auf eine bestimmte Produktionscharge beschränkt ist oder bei allen Geräten auftreten kann. "Wir führen derzeit eine eingehende Analyse durch, um die genaue Ursache dieser Situation zu ermitteln", so das Unternehmen in einer Stellungnahme.

Da Samsung-Flaggschiffe einen hohen Stellenwert auf dem Markt haben, ist dieses Problem auch für lokale Nutzer relevant. Derzeit warten offizielle Servicezentren auf eine endgültige Entscheidung bezüglich eines Garantiewechsels oder eines Austauschs des Display-Panels in solchen Fällen. Experten vermuten, dass das Unternehmen die Lichtintensität per Software-Update reduzieren könnte, falls sich das Problem als weit verbreitet herausstellt.