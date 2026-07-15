Der russische Staatskonzern "Rostec" hat einen umfassenden strategischen Plan zur Automatisierung der industriellen Sektoren des Landes angekündigt. Laut Konzernchef Sergey Chemezov soll bis 2030 die Produktion von 6.000 Industrierobotern pro Jahr etabliert werden. Dies entspricht einer Steigerung um das Elffache der aktuellen Kapazitäten. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Derzeit liefern "Rostec"-Unternehmen durchschnittlich 550 Industrieroboter pro Jahr. Die bestehende technologische Basis ist aktuell auf dieses Volumen ausgelegt. Ziel ist es jedoch, durch umfassende Modernisierung und Skalierung der Produktionskapazitäten in den kommenden Jahren die Marktführerschaft in der Robotik zu übernehmen.

Einsatzgebiete und Fähigkeiten der Roboter

Diese automatisierten Systeme dienen dazu, menschliche Arbeit bei verschiedenen komplexen industriellen Prozessen zu erleichtern. Laut dem Bericht von Ixbt.com sind die Roboter für folgende Aufgaben konzipiert:

Schweißen und Metallbearbeitung;

Wartung von Maschinen;

Auftragen von Klebstoffen und Dichtmitteln;

Montage und Verschraubung von Bauteilen;

Stapeln von Fertigprodukten und Qualitätskontrolle.

Es ist anzumerken, dass diese Roboter zwar vollautonom sind, für ihren stabilen Betrieb jedoch eine Überwachung durch Bediener, Konfiguration und regelmäßige technische Wartung erforderlich ist. Dies markiert eine neue Stufe der Mensch-Maschine-Kollaboration in der Fertigung.

Lokalisierung und technologische Unabhängigkeit

Derzeit liegt der Lokalisierungsgrad dieser Roboter bei 75 Prozent. Russische Spezialisten entwickeln die Konstruktionen der Roboter eigenständig und konnten bisher acht wichtige Patente anmelden. Auch die für die automatisierten Systeme erforderliche Elektronik und Software wird von lokalen Entwicklern erstellt.

Bisher werden die meisten der produzierten Roboter in Unternehmen innerhalb des "Rostec"-Konzerns getestet und eingesetzt. Dennoch wurden bereits einige Einheiten an große Industriegiganten wie RZD (Russische Eisenbahnen) und die GAZ-Gruppe geliefert. Es wird erwartet, dass in Zukunft auch andere private und staatliche Unternehmen großes Interesse an diesen Technologien zeigen werden.

Auch in der Industrie Usbekistans sind in den letzten Jahren verstärkt Robotisierungsprozesse zu beobachten. Besonders in der Automobil- und Textilbranche besteht eine hohe Nachfrage nach ausländischer Technologie. Russlands Schritte in diesem Bereich könnten den Weg für wettbewerbsfähige und relativ kostengünstige Industrielösungen auf dem regionalen Markt ebnen.