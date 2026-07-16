Im Zeitalter digitaler Spiele sind physische Datenträger, insbesondere die ikonischen Cartridges der Vergangenheit, fast in Vergessenheit geraten. Ein Reddit-Nutzer mit dem Pseudonym Jibril-sama hat sich jedoch dazu entschlossen, diesen klassischen Ansatz mit moderner Technologie zu verbinden. Er entwickelte ein spezielles "Steam Game Cartridges"-System, um Spiele auf der Steam-Plattform zu starten. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Das Wesen dieser Erfindung ist einfach, aber einzigartig: Die Spiele werden nicht aus einer Cloud-Bibliothek, sondern von separaten physischen Geräten geladen. In einem Interview mit Tom’s Hardware erläuterte der Autor detailliert, wie das System funktioniert. Es handelt sich nicht nur um einen externen Speicher, sondern um einen vollautomatisierten Mechanismus.

Technische Lösung und Funktionsprinzip

Als Basis für das Projekt dienen SSDs. Der Autor kaufte gebrauchte 128 GB SSDs zu einem günstigen Preis und installierte jeweils ein Spiel darauf. Diese Laufwerke werden über einen einfachen SATA-Adapter an den Computer angeschlossen. Der interessanteste Aspekt des Systems liegt in der Software.

Das gesamte System läuft unter Linux. Der Autor hat ein spezielles Skript geschrieben, das über udev-Regeln und einen systemd-Daemon gestartet wird. Der Prozess läuft wie folgt ab: Sobald die SSD an den Computer angeschlossen wird, erkennt das System sie, führt das Skript aus und benachrichtigt den Steam-Client über die Verfügbarkeit des Spiels. Dadurch muss der Nutzer das Spiel nicht in der Bibliothek suchen.

Das System kann sogar so konfiguriert werden, dass das Spiel beim Einstecken der Cartridge automatisch startet, genau wie bei alten Konsolen. Dies ermöglicht es Spielern, die Retro-Atmosphäre der 90er Jahre zu erleben. Trotz der heute hohen Internetgeschwindigkeiten ist der Besitz einer solchen physischen Sammlung für viele Enthusiasten eine interessante Erfahrung.

Herausforderungen des Projekts

Natürlich hat diese Lösung auch ihre Nachteile. Erstens wächst die Größe moderner Spiele von Tag zu Tag, und 128 GB Speicherplatz sind oft nicht ausreichend. Zweitens sind die Kosten für neue SSDs recht hoch, was das Projekt wirtschaftlich etwas teurer macht.

Auch die Frage der Spiele-Updates bleibt offen. Wenn ein Spiel aktualisiert werden muss, muss der Nutzer dennoch eine Internetverbindung herstellen und die Daten auf die jeweilige Cartridge herunterladen. Dennoch wird diese Idee laut ixbt.com als eine einzigartige und kreative Methode zur Erhaltung physischer Kopien in der Spieleindustrie geschätzt.

Solche Projekte könnten auch für Nutzer in Usbekistan interessant sein, insbesondere in Regionen mit begrenztem Internetvolumen oder niedrigen Geschwindigkeiten, wo das einmalige Herunterladen von Spielen und deren Speicherung auf physischen Datenträgern für Komfort sorgt. Die von Jibril-sama vorgestellte Methode hat diesen Prozess deutlich ästhetischer und benutzerfreundlicher gestaltet.