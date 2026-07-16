AMD Ryzen 7 5800X3D 10th Anniversary Edition: Neues Leben für einen legendären Prozessor

Der Ryzen 7 5800X3D 10th Anniversary Edition, den AMD anlässlich seines zehnjährigen Jubiläums neu aufgelegt hat, beweist, dass er in modernen Spielen immer noch Höchstleistungen erbringen kann. Obwohl der Chip technisch mit dem Modell von vor vier Jahren identisch ist, machen die stabile Marktposition der AM4-Plattform und die Effizienz der 3D V-Cache-Technologie ihn auch heute noch zu einer relevanten Wahl. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Umfangreiche Tests der Experten des Kanals Hardware Unboxed haben gezeigt, dass diese Jubiläumsedition, die bei etwa 350 Dollar liegt, mehr Leistung bietet, als für ihren Preis erwartet wurde. Bei der Analyse von 13 modernen Spielen in Full HD-Auflösung wurde deutlich, dass das Potenzial des Prozessors mit Vertretern der neuen Generation konkurrieren kann.

Leistungsanalyse in modernen Spielen

Laut ixbt.com erzielte der Ryzen 7 5800X3D bei den Durchschnittswerten Ergebnisse auf dem Niveau des neuen Ryzen 5 9600X. Zudem konnte er seinen preisgünstigen Konkurrenten, den Ryzen 5 7500F, um fast 10 Prozent übertreffen. Dieses Ergebnis bestätigt erneut, wie stark die Größe des Cache-Speichers die Bildrate (FPS) in Spielen beeinflusst.

Für Besitzer älterer Systeme verspricht der Umstieg auf diesen Prozessor noch deutlichere Verbesserungen. Im Vergleich zum Ryzen 5 5600X bietet die Jubiläumsedition beispielsweise einen Vorteil von fast 30 Prozent in Spielen. Dies ist die optimale Option für Nutzer, die ihren PC nicht komplett aufrüsten, aber die maximale Gaming-Leistung auf der AM4-Plattform erzielen möchten.

Marktposition und Alternativen

Derzeit behält der Ryzen 7 5800X3D seinen Status als bester Gaming-Prozessor für seine Plattform. Obwohl der Ryzen 5 5500X3D als Alternative genannt werden könnte, liegt er leistungsmäßig zwischen dem 5800X3D und dem 5600X. Die begrenzte weltweite Verfügbarkeit des kleineren Modells, auch auf den zentralasiatischen Märkten, festigt jedoch die Position des Ryzen 7 5800X3D weiter.

Die Neuauflage dieses Prozessors ist auch für Nutzer in Usbekistan eine spannende Nachricht. Da der Wechsel auf die neue AM5-Plattform DDR5-RAM und neue Mainboards erfordert, ermöglicht der Ryzen 7 5800X3D eine Maximierung der bestehenden Systemleistung bei minimalem Aufwand. Dies ist ideal, insbesondere für Fans von E-Sports und grafikintensiven Projekten.