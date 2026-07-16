Argentinien besiegt England und zieht ins Finale ein

Im Halbfinale der FIFA-Weltmeisterschaft 2026 besiegte Argentinien England mit 2:1 und zog ins Finale ein. Die Begegnung fand im Stadion in Atlanta statt.

Das Spiel wurde in der 55. Minute eröffnet. Der englische Spieler Anthony Gordon erzielte den Führungstreffer für sein Team. Argentinien gelang es jedoch, das Spiel spät zu drehen. In der 85. Minute Enzo Fernández glich aus, und in der 90.+2 Minute erzielte Lautaro Martínez den Siegtreffer.

Statistisch gesehen war Argentinien deutlich überlegen. Die Südamerikaner gaben 14 Schüsse ab, davon 6 aufs Tor. England kam auf 6 Schüsse, wovon 3 aufs Tor gingen.

Auch beim Ballbesitz lag Argentinien mit 64 Prozent vorne, während England auf 36 Prozent kam. Bei der Anzahl der Pässe dominierte Argentinien mit 578 Zuspielen gegenüber 331 von England.

Die Passgenauigkeit lag bei Argentinien bei 93 Prozent und bei England bei 84 Prozent. Bei den Fouls beging England 11 und Argentinien 15 Verstöße. England erhielt 1 gelbe Karte, Argentinien 3. Rote Karten wurden nicht vergeben.

Im Abseits stand England 1 Mal, Argentinien 3 Mal. Bei den Eckbällen lag Argentinien mit 6:1 vorne.

Damit steht Argentinien im Finale und trifft im entscheidenden Spiel auf Spanien. England beendete seine Teilnahme am Turnier im Halbfinale.