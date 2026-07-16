Einbruchsversuch in Lamine Yamals Haus während eines Spiels

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Einbruchsversuch in Lamine Yamals Haus während eines Spiels

Ein Einbruchsversuch ereignete sich im Luxusdomizil des spanischen Nationalspielers und FC Barcelona-Flügelstürmers Lamine Yamal in Esplugues de Llobregat bei Barcelona. Dies berichtete die Zeitung El Español .

Berichten zufolge geschah der Vorfall am Abend des 14. Juli, während die spanische Nationalmannschaft im Halbfinale der Euro 2024 Frankreich mit 2:0 besiegte und ins Finale einzog. Zu diesem Zeitpunkt befand sich Lamine Yamal in Deutschland und absolvierte die vollen 90 Minuten. Zudem verwandelte Mikel Oyarzabal einen von Yamal herausgeholten Elfmeter.

Laut Medienberichten versuchten zwei maskierte Unbekannte, über die Mauer auf das Grundstück zu gelangen. Das Sicherheitspersonal bemerkte sie jedoch rechtzeitig über die Überwachungskameras und ergriff sofort Maßnahmen. Die Verdächtigen flohen vom Tatort, ohne in das Haus einzudringen. Die katalanische Polizei ermittelt derzeit in diesem Fall.

Es ist bekannt, dass die Villa, in der Yamal wohnt, zuvor der berühmten Sängerin Shakira und dem ehemaligen Barcelona-Verteidiger Gerard Piqué gehörte. Der geschätzte Wert des Anwesens liegt bei 11 Millionen Euro.

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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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