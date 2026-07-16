Argentinien erneut im Finale: Lionel Messi und seine Teamkollegen besiegen England

Die argentinische Nationalmannschaft hat einen weiteren großen Schritt zur Verteidigung ihres Weltmeistertitels gemacht. Im Halbfinale in Atlanta lieferten sich die Schützlinge von Lionel Scaloni einen erbitterten Kampf gegen England und sicherten sich einen hart erkämpften Sieg. Dieser Erfolg führt die Albiceleste zum zweiten Mal in Folge ins WM-Finale. Dies berichtet Goal.com .

In der ersten Stunde des Spiels dominierte Vorsicht auf dem Platz. Jedes Mal, wenn Lionel Messi den Ball berührte, konnten die Fans im Stadion ihre Begeisterung nicht verbergen. Doch nachdem England in der 55. Minute in Führung ging, wurde die Situation für den amtierenden Weltmeister kompliziert. Gerade als viele an Argentiniens Chancen zu zweifeln begannen, zeigte das Team seinen Charakter.

Messi lieferte den Assist, die Jugend vollendete

Bis in die letzten Minuten der Partie gelang es dem englischen Mittelfeld, die argentinischen Stars in Schach zu halten. Doch in der 85. Minute stellte Enzo Fernandez mit einem Distanzschuss den Ausgleich her und überwand Jordan Pickford. Dieses Tor veränderte die Atmosphäre im Stadion komplett und verlieh den Argentiniern zusätzliche Kraft.

In der zweiten Minute der Nachspielzeit fiel der entscheidende Treffer. Lautaro Martinez köpfte eine präzise Flanke von Lionel Messi ins Tor. Laut Goal.com war Messi zwar selbst nicht als Torschütze erfolgreich, fungierte aber bei beiden Toren als entscheidender Spielmacher und führte sein Team aus einer schwierigen Lage.

Die englische Nationalmannschaft zeichnete sich während des gesamten Spiels durch ihre körperliche Fitness und Motivation aus. Sie brachten Argentinien an den Rand einer Niederlage, doch Erfahrung und Nervenstärke lagen auf der Seite des amtierenden Champions. Auch Torhüter Emiliano Martinez zeigte in mehreren Situationen eine souveräne Leistung und entschärfte gefährliche Angriffe des Gegners.

Damit steht Argentinien erneut im Finale, um zu beweisen, dass sie das beste Team der Welt sind. Sie müssen nun den letzten Schritt zur Titelverteidigung gehen. Für das Team um Lionel Messi ist dies nicht nur ein Sieg, sondern könnte ein historischer Moment für das ganze Land werden.