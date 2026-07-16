Bester Spieler des Spiels England gegen Argentinien ermittelt

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Bester Spieler des Spiels England gegen Argentinien ermittelt

Das Spiel zwischen England und Argentinien am 16. Juli endete mit einem 2:1-Sieg für die Südamerikaner. In den nach dem Spiel veröffentlichten Bewertungen erzielten die argentinischen Spieler höhere Werte. Lionel Messi übertraf mit einer Bewertung von 8,8 alle anderen Spieler. Auf englischer Seite erhielten Djed Spence und Elliot Anderson jeweils 6,9 Punkte. Das Stadion, die Torschützen und die Spielminuten der Tore wurden in den bereitgestellten Informationen nicht genannt.

Die durchschnittliche Bewertung Englands lag bei 6,4 Punkten. Jordan Pickford erhielt 6,3 Punkte. In der Abwehrreihe erreichte Djed Spence mit 6,9 Punkten den Bestwert des Teams. Marc Guehi erhielt 6,5, Reece James 6,4, während die Leistung von John Stones mit 6,0 bewertet wurde.

Elliot Anderson erhielt ebenfalls 6,9 Punkte. Declan Rice 6,7, Jude Bellingham wurde mit 6,0 Punkten bewertet. Morgan Rogers erhielt 6,8 Punkte. Anthony Gordon wurde mit 6,4 Punkten bewertet. Harry Kane, der als Mittelstürmer agierte, erhielt 5,9 Punkte und erzielte damit das niedrigste Ergebnis in der englischen Startelf.

Ezri Konsa, der in der 72. Minute für Gordon eingewechselt wurde, erhielt 6,3 Punkte. Dan Burn, Nico O'Reilly, Ivan Toney und Marcus Rashford, die später ins Spiel kamen, wurden nicht bewertet.

Die Gesamtbewertung der argentinischen Spieler lag bei 7,2 Punkten. Emiliano Martinez erhielt 6,6 Punkte. Cristian Romero erzielte in der Innenverteidigung mit 8,3 Punkten das zweithöchste Ergebnis nach Messi. Lisandro Martinez erhielt 7,0, Nahuel Molina 6,5 und Nicolas Tagliafico 6,4 Punkte.

Im Mittelfeld stach Enzo Fernandez mit 7,9 Punkten hervor. Die Leistung von Leandro Paredes wurde mit 7,7 Punkten bewertet. Giovanni Simeone erhielt 7,0, Alexis Mac Allister 5,9 Punkte. Julian Alvarez erhielt 7,1 Punkte.

Lionel Messi wurde mit 8,8 Punkten zum Spieler des Spiels gewählt. Rodrigo de Paul, der von der Bank kam, erhielt 7,2, Nicolas Gonzalez 6,9, Nicolas Otamendi 6,7 und Gonzalo Montiel 6,4 Punkte. Lautaro Martinez, der in der 81. Minute eingewechselt wurde, erhielt keine Bewertung.

EnglandArgentinienLionel MessiEnzo FernandezDjed Spence
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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