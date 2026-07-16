PSG bewertet Talent mit 50 Millionen Euro: Englische Giganten stehen Schlange

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PSG bewertet Talent mit 50 Millionen Euro: Englische Giganten stehen Schlange

Paris Saint-Germain hat eine endgültige Entscheidung bezüglich seines jungen und hoffnungsvollen Stürmers Ibrahima Mbaye getroffen. Der 18-jährige Flügelspieler, der mit seiner mangelnden Spielzeit in der ersten Mannschaft unzufrieden ist, hat den Wunsch geäußert, den Verein im aktuellen Sommertransferfenster zu verlassen. Die Pariser Führung möchte dem Abgang des jungen Talents nicht im Wege stehen, strebt jedoch einen hohen Gewinn aus seinem Transfer an. Dies berichtet Goal.com berichtet .

Laut Goal.com fordern die französischen Meister eine Ablösesumme zwischen 40 und 50 Millionen Euro für Mbaye. Die hohe Bewertung des Vereins ist darauf zurückzuführen, dass der aktuelle Vertrag des Spielers noch zwei Jahre läuft und er als eines der vielversprechendsten jungen Talente Europas gilt. Mbaye, ein Eigengewächs der PSG-Akademie, absolvierte in der vergangenen Saison 30 Pflichtspiele, in denen er 3 Tore erzielte und 2 Vorlagen gab.

Premier-League-Klubs und Dortmund steigen in den Kampf ein

Mehrere führende Klubs der englischen Premier League zeigen aktives Interesse am Kampf um Ibrahima Mbaye. Insbesondere die Scouts von Manchester City, Tottenham und Aston Villa beobachten die Situation des Spielers genau. Die englischen Klubs glauben, dass die Schnelligkeit und die technischen Fähigkeiten des jungen Flügelspielers sehr gut zum Stil des britischen Fußballs passen.

Auch Borussia Dortmund, das über große Erfahrung bei der Entdeckung und Entwicklung junger Talente verfügt, hält sich aus diesem Rennen nicht heraus. Laut dem bekannten Insider Fabrizio Romano haben Vertreter des deutschen Klubs in den letzten Tagen Kontakt zum Umfeld des Spielers aufgenommen. Dortmund könnte Mbaye einen Platz in der ersten Mannschaft und eine hervorragende Plattform für seine Entwicklung bieten.

Mbaye bewies sein hohes Potenzial auch bei der letzten Weltmeisterschaft im Trikot der senegalesischen Nationalmannschaft. Er nahm an vier Spielen des Turniers teil und erzielte ein Tor gegen die französische Nationalmannschaft. Obwohl Senegal nach einer Niederlage gegen Belgien im Achtelfinale aus dem Turnier ausschied, erregte Mbaye die Aufmerksamkeit vieler internationaler Experten.

PSG arbeitet derzeit an einer weiteren Verstärkung der Angriffsreihe, was Mbayes Chancen auf einen Stammplatz weiter verringern wird. Aus diesem Grund sieht der Spieler seine Zukunft in einer anderen Liga. Die von den Parisern festgelegte Ablösesumme von 50 Millionen Euro könnte für viele Klubs ein Hindernis darstellen, doch es wird erwartet, dass die Verhandlungen bis zum Ende des Transferfensters andauern.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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