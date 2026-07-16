OpenAI betritt den Hardware-Markt: Spezialtastatur für Codex vorgestellt

OpenAI, ein führendes Unternehmen in der Welt der KI, ist überraschend in den Hardware-Markt eingestiegen. In Zusammenarbeit mit dem Designstudio Work Louder stellte das Unternehmen eine spezielle Tastatur für Entwickler namens Codex Micro vor. Das 230-Dollar-Gerät soll ChatGPT-Nutzern neue Möglichkeiten zur Steuerung ihrer KI-Agenten bieten. Dies berichtet Techcrunch.com berichtet .

Codex Micro ist nicht nur eine einfache Tastatur, sondern ein Kontrollzentrum, das die Arbeit mit dem Codex KI-Assistenten optimiert. Laut TechCrunch ist das Gerät darauf ausgelegt, eine Flotte autonomer Bots – Agenten, die Code schreiben und ausführen – zu verwalten. Die Tastatur verfügt über beleuchtete Tasten für den Agentenstatus, anpassbare Command Keys für Schnellbefehle und einen speziellen Joystick zum Starten von Arbeitsabläufen.

Eine neue Art der Agentensteuerung

Eines der bemerkenswertesten Merkmale des Geräts ist ein spezieller Drehregler. Mit seiner Hilfe kann der Benutzer das "Reasoning"-Niveau des KI-Agenten einstellen. Das bedeutet, dass die Möglichkeit besteht, über einen mechanischen Knopf an der Tastatur zu steuern, wie viel Rechenleistung und Zeit für eine bestimmte Aufgabe aufgewendet wird. Dieser Prozess wird vollständig über die ChatGPT-Desktop-App gesteuert und personalisiert.

Vertreter von OpenAI betonen, dass Codex Micro ein exklusives Produkt in limitierter Auflage ist, das eher dazu dient, das technologische Potenzial des Unternehmens zu demonstrieren. Dies ist jedoch nicht das einzige Hardware-Projekt von OpenAI. Laut Bloomberg arbeitet das Unternehmen derzeit an einem weitaus komplexeren Gerät für den Massenmarkt.

Im Schatten rechtlicher Auseinandersetzungen mit Apple

Vor dem Hintergrund neuer Projekte haben sich die Beziehungen zwischen OpenAI und Apple verschlechtert. Es stellt sich heraus, dass ehemalige Ingenieure von Apple an den neuen Geräten von OpenAI arbeiten. Aus diesem Grund hat Apple letzte Woche eine Klage gegen OpenAI eingereicht, in der der KI-Gigant beschuldigt wird, vertrauliche Informationen gestohlen und für die Entwicklung eigener Geräte verwendet zu haben.

Das derzeit in Entwicklung befindliche mysteriöse Gerät soll ein bildschirmloser, tragbarer intelligenter Lautsprecher sein. Die Besonderheit liegt in der Integration mit ChatGPT und der Verwendung von sich selbst bewegenden mechanischen Teilen. Die Führung von OpenAI weist alle Vorwürfe von Apple zurück und betont, dass sie ihre Produkte unabhängig entwickelt.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der Einstieg von OpenAI in den Hardware-Markt eine neue Ära in der Technologiewelt einläuten könnte. Auch wenn Codex Micro wie ein interessantes Gadget für Entwickler erscheint, ist deutlich, dass die Ambitionen des Unternehmens für die Zukunft weitaus größer sind und es sich auf einen ernsthaften Wettbewerb mit großen Technologiegiganten vorbereitet.