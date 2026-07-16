SpaceX-Aktienkurs fällt vor Starship-Flug auf IPO-Niveau

Die Aktien des von Elon Musk geführten Unternehmens SpaceX verzeichneten einen deutlichen Rückgang im Börsenhandel und kehrten auf das Niveau ihres Blockbuster-IPOs (Börsengang) vom Juni von etwa 135 Dollar zurück. Für das Unternehmen, das vor einem Monat fast 86 Milliarden Dollar einsammelte, ist dies ein besonderer Test für das Vertrauen der Investoren. Während des Handels am Mittwoch fiel der Aktienkurs sogar auf 133 Dollar, stabilisierte sich jedoch zum Tagesende bei 135,27 Dollar. Dies berichtet Techcrunch.com .

Dieser Rückgang ist die Fortsetzung eines allgemeinen Trends, der seit dem Börsengang von SpaceX zu beobachten ist. In den ersten Tagen stiegen die Wertpapiere des Unternehmens auf über 200 Dollar und konkurrierten beim Marktwert mit Tech-Giganten wie Amazon und Microsoft. Doch nach diesem Höchststand verloren die Aktien fast jede Woche an Wert. Experten führen dies auf den allgemeinen Abschwung im Technologiesektor und das Abklingen der übermäßig optimistischen Stimmung der Anleger zurück.

Gründe für die Marktinstabilität

Als einer der Hauptgründe für die starken Kursschwankungen wird angeführt, dass an der Nasdaq-Börse nur 4 % der gesamten Aktien des Unternehmens im Umlauf sind. Dieser kleine Anteil, im Börsenjargon als "Float" bezeichnet, schafft in Kombination mit dem enormen Interesse am Unternehmen Bedingungen für schnelle Kursanstiege oder -abstürze. Darüber hinaus verlieren auch die von SpaceX nach dem IPO ausgegebenen Anleihen derzeit an Wert, was die Sorgen am Finanzmarkt verstärkt.

Die Situation um SpaceX beschränkt sich nicht nur auf dieses Unternehmen. Derzeit haben auch große KI-Startups wie OpenAI und Anthropic heimlich IPO-Anträge eingereicht. Investoren beobachten das Verhalten der SpaceX-Aktien, um vorherzusagen, wie erfolgreich die kommenden Börsengänge anderer Big-Tech-Unternehmen sein werden. In diesem Sinne fungiert das Unternehmen von Elon Musk als eine Art Indikator für den gesamten Technologiemarkt.

Starship-Test und Zukunftspläne

Der nächste Test für den Aktienkurs des Unternehmens wird für Donnerstag erwartet. SpaceX plant, seine riesige Starship -Rakete zum ersten Mal seit dem IPO ins All zu schicken. Da sich das Starship-Projekt noch in der Entwicklungsphase befindet, arbeitet das Unternehmen nach dem Prinzip "fly, fail, fix" (fliegen, scheitern, reparieren). Dies erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass es auch beim nächsten Flug zu unerwarteten technischen Störungen kommt.

Bemerkenswert ist, dass SpaceX nicht plant, den Raketenbooster oder die Oberstufe während dieser Mission zu bergen. Stattdessen wird eine simulierte Landung im Golf von Mexiko durchgeführt, die in jedem Fall mit der Zerstörung der Hardware endet. Dieser riskante, aber innovative Ansatz wird zeigen, inwieweit die Investoren weiterhin Vertrauen in Elon Musks Versprechen von "anderen Welten" haben.