Konflikt zwischen Jude Bellingham und Thomas Tuchel: Joe Hart verteidigt den jungen Star

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Konflikt zwischen Jude Bellingham und Thomas Tuchel: Joe Hart verteidigt den jungen Star

Nach Englands schwierigem und dramatischem Viertelfinalsieg gegen Norwegen bei der Weltmeisterschaft ist die Stimmung innerhalb der Mannschaft etwas angespannt. Die Meinungsverschiedenheit zwischen Real-Madrid-Star Jude Bellingham und Cheftrainer Thomas Tuchel steht im Mittelpunkt des sportlichen Interesses. In dieser Situation hat sich der ehemalige englische Torhüter Joe Hart für den jungen Mittelfeldspieler eingesetzt. Dies berichtet Goal.com berichtet .

Der Hintergrund ist, dass Thomas Tuchel nach dem 2:1-Sieg gegen Norwegen (nach Verlängerung) offen erklärte, dass er mit der Leistung der Mannschaft nicht voll zufrieden sei. Als die kritischen Äußerungen des Trainers während eines Interviews an Jude Bellingham weitergegeben wurden, reagierte der Spieler etwas scharf und abweisend. Joe Hart betonte bei BBC One, dass die Journalisten die Frage absichtlich negativ formuliert hätten, um den Spieler zu provozieren.

Die "listige" Herangehensweise der Journalisten

Laut Joe Hart fühlte sich Jude Bellingham angegriffen. "Wenn man auf die Fragen achtet, die Jude gestellt wurden, sieht man, dass sie etwas unfair waren. Denn ihm wurden nur die negativen Aspekte dessen vermittelt, was Thomas Tuchel gesagt hatte. Natürlich reagiert er so, denn nachdem er auf dem Platz alles gegeben und eine großartige Leistung gezeigt hatte, wirkte es so, als würde jeder nur über die Fehler sprechen", so der ehemalige Torhüter.

Jude Bellingham war an beiden Toren des Spiels beteiligt und führte sein Team ins Halbfinale. Erschöpft und emotional reagierte der Spieler in einem ITV-Interview auf die Kritik des Trainers mit einer "Was auch immer"-Haltung. Er deutete zudem an, dass der Trainer möglicherweise nicht verstehe, wie schwierig es sei, bei heißem Wetter und gegen starke Akteure wie Erling Haaland und Martin Odegaard auf der Gegenseite zu spielen.

Thomas Tuchel versucht, die Situation zu entschärfen

Das Missverständnis hätte die Stimmung vor Englands Halbfinalspiel gegen Argentinien negativ beeinflussen können. Thomas Tuchel versuchte jedoch, die Situation schnell zu bereinigen. Der deutsche Trainer erklärte, dass seine Kritik kein Zeichen von Respektlosigkeit gegenüber den Spielern sei, sondern das Streben nach hohen Standards. Er betonte, dass er seine Mannschaft und seine Spieler liebe, die Qualität des Spiels aber weiter verbessert werden müsse.

"Ich war mit der Leistung meiner Mannschaft nicht zu 100 Prozent zufrieden und dabei bleibe ich. Wir können schneller und präziser spielen. Technische Fehler hätten uns teuer zu stehen kommen können. Das ist kein Problem, sondern nur Aspekte, an denen wir arbeiten müssen. Es gibt keinen Konflikt zwischen mir und der Mannschaft; ich vertraue meinen Spielern voll und ganz", fügte Tuchel auf der Pressekonferenz hinzu.

Derzeit konzentriert sich die englische Nationalmannschaft voll auf das Halbfinale. Jude Bellinghams Führungsrolle auf dem Platz und Thomas Tuchels taktische Vision bleiben die Schlüsselfaktoren für das Team auf dem Weg ins Finale. Experten sind der Meinung, dass solche kleinen Streitigkeiten in starken Mannschaften vorkommen und oft zusätzliche Motivation auf dem Weg zum Sieg sein können.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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