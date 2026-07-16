Windows 11 oder SteamOS für Steam Machine: Welches System ist bei Spielen effizienter?

Die Steam Machine-Geräte von Valve sind bei Spielern für ihre Kompaktheit und ihre benutzerfreundliche Oberfläche bekannt. Viele Nutzer stellt sich jedoch die Frage: Wie wirkt sich die Installation von Windows 11 auf die Leistung aus? Neue Tests des Autors des Kanals ETA PRIME geben eine detaillierte Antwort darauf. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Es ist bekannt, dass Valve den Wechsel des Betriebssystems auf seinen Geräten nicht verbietet, sondern im Gegenteil die notwendigen Treiber für Windows bereitstellt. In Zukunft hat das Unternehmen sogar die Einführung einer Dual Boot-Funktion versprochen, die den parallelen Betrieb zweier Systeme ermöglicht. Dies eröffnet Steam Machine-Besitzern den Weg, sowohl die Konsolenoberfläche als auch die vollen PC-Funktionen zu nutzen.

Synthetische Tests und Leistungsunterschiede

Laut Ixbt.com zeigten Tests im Geekbench-Benchmark, dass Windows 11 bei Multi-Threaded-Aufgaben deutlich besser abschneidet als SteamOS. Eine ähnliche Situation wurde im Cinebench R24-Test beobachtet, obwohl der Unterschied hier nicht so groß war. Dies deutet darauf hin, dass das Windows-System gewisse Vorteile bei der Verwaltung der CPU-Ressourcen hat.

Bei Grafiklasten gleicht sich die Situation etwas an. In 3DMark-Tests schwankt der Unterschied zwischen den beiden Systemen nur zwischen 1,7 % und 4,3 %. Interessanterweise führt je nach Auflösung mal Windows und mal SteamOS. Dies bedeutet, dass die Grafiktreiber in jedem System unterschiedlich optimiert sind.

Reale Gaming-Leistung

Auch die Spieletests lieferten unerwartete Ergebnisse. In vielen modernen Spielen lag der Unterschied bei der Bildrate (FPS) nur bei wenigen Prozent. Es ist erwähnenswert:

Bei hoher 4K-Auflösung zeigte Windows 11 etwas stabilere Ergebnisse;

Das SteamOS-System hat Vorteile beim schnellen Starten von Spielen und beim Einsparen von Systemressourcen;

Bei der Installation von Windows verliert das Gerät seinen "Konsolen"-Charme und wird zu einem gewöhnlichen Mini-PC.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass SteamOS die optimale Wahl bleibt, wenn es dem Nutzer nur ums Spielen geht, da es maximal auf den Spielprozess optimiert ist. Für diejenigen, die eine Steam Machine jedoch auch als Arbeitscomputer nutzen möchten, führt die Installation von Windows 11 zu keinen nennenswerten Leistungseinbußen.

Auch auf dem Markt in Usbekistan wächst das Interesse an solchen kompakten Gaming-Geräten. Die Wahlmöglichkeit für Nutzer, das System nach eigenen Wünschen anzupassen, erhöht die Wettbewerbsfähigkeit von Gadgets wie der Steam Machine.