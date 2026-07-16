Der südkoreanische Tech-Gigant Samsung hat sein Portfolio an Speichergeräten aktualisiert. Das neue Samsung 990 Modell ist offiziell im Handel erhältlich und wurde bereits von mehreren Fachpublikationen getestet. Diese SSD unterscheidet sich grundlegend von früheren Modellen durch einige technische Merkmale, insbesondere durch das Fehlen eines DRAM-Caches. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Laut ixbt.com basiert das neue Modell auf 280-Layer QLC-Speicherchips und unterstützt die PCIe 4.0 Schnittstelle. Samsung bietet das Produkt in zwei Kapazitäten an — 1 TB und 2 TB. Was die Preise betrifft, so liegt die 1 TB Version bei 270 Dollar und das 2 TB Modell bei 530 Dollar.

Geschwindigkeits- und Leistungswerte

Die technischen Möglichkeiten des Geräts variieren je nach Kapazität leicht. Das 1 TB Modell bietet sequentielle Lesegeschwindigkeiten von 7150 MB/s und Schreibgeschwindigkeiten von 6450 MB/s. Die zufällige Leseleistung (4K) liegt bei 700.000 IOPS, die Schreibleistung bei 1,1 Millionen IOPS. Diese Werte gelten für normale Nutzer und Gaming-Enthusiasten als ausreichend hoch.

Die 2 TB Flaggschiff-Version erzielt noch höhere Ergebnisse. Ihre sequentielle Lesegeschwindigkeit erreicht bis zu 7250 MB/s, während die Schreibgeschwindigkeit mit 6450 MB/s identisch zum kleineren Modell bleibt. Die Leistung bei zufälligen Operationen beträgt 850.000 bzw. 1,2 Millionen IOPS. Dies bietet einen deutlichen Vorteil bei der Arbeit mit großen Datenmengen.

Ressourcen und Langlebigkeit

Das neue Samsung 990 Modell unterscheidet sich in Bezug auf die Lebensdauer deutlich vom TLC-basierten 990 Evo Modell. Aufgrund der spezifischen Eigenschaften von QLC-Speicher beträgt die Lebensdauer (TBW) des neuen Modells 400 TB für die 1 TB Version und 800 TB für die 2 TB Version. Zum Vergleich: Beim älteren 990 Evo Modell lagen diese Werte bei 600 TB bzw. 1200 TB.

Erste Testberichte der Experten von Tom’s Hardware hoben sowohl die positiven als auch die negativen Aspekte des Geräts hervor. Experten sind der Meinung, dass die neue SSD insgesamt eine zufriedenstellende Leistung bietet. Zudem werden die TBW- und DWPD-Werte (Drive Writes Per Day) für ihr Segment als überdurchschnittlich bewertet.

Das Gerät hat jedoch auch Nachteile. Rezensenten bemängeln die geringe Energieeffizienz des neuen Modells und die Garantiezeit von nur 3 Jahren. In einer Zeit, in der eine 5-jährige Garantie für moderne High-End-SSDs Standard ist, könnte die 3-jährige Garantie der Samsung 990 für manche Nutzer zu kurz sein.

Auf dem Markt in Usbekistan sind solche SSDs bei professionellen Video-Editoren und Erbauern von High-End-Gaming-PCs beliebt. Der Wechsel zu QLC-Speicher beim neuen Modell ist eine wichtige Option für Käufer, die ein Gleichgewicht zwischen Preis und Langlebigkeit suchen. Bisher gibt es keine genauen Informationen zu offiziellen Preisen und dem Verkaufsstart in lokalen Geschäften.