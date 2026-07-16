Microsoft schult seine Verkäufer darin, Produkte von OpenAI und Anthropic zu kritisieren

Der Wettbewerb auf dem Markt für Künstliche Intelligenz erreicht eine neue Stufe. Microsoft gibt seinen Vertriebsmitarbeitern spezifische Anweisungen, wie sie Produkte der Hauptkonkurrenten wie OpenAI, Google und Anthropic negativ darstellen und die eigenen Entwicklungen hervorheben können. Dies berichtete Bloomberg unter Berufung auf ein internes Strategietreffen des Unternehmens. Dies berichtet Techcrunch.com berichtet .

Bei diesem Treffen für das neue Geschäftsjahr erläuterten Microsoft-Führungskräfte ihren Plan, die internen Modelle des Unternehmens als effizienter und kostengünstiger als die der Konkurrenz zu präsentieren. Laut Executive Vice President Jay Parikh bietet Microsoft den Kunden ein vollständiges und integriertes System, während andere Unternehmen nur einzelne Komponenten verkaufen.

Scharfer Angriff auf Konkurrenten

Während des Treffens verglich eine weitere Führungskraft, Jacob Andreou, das Copilot-System direkt mit dem von Anthropic entwickelten Claude-Chatbot. Er betonte, dass Anthropic-Modelle bei der Arbeit innerhalb von Microsoft-Anwendungen langsamer seien, eine geringere Genauigkeit aufwiesen und nicht über die notwendigen Sicherheitsintegrationen verfügten. Solche scharfen Aussagen deuten darauf hin, dass sich Microsofts Ansatz für den Markt ändert.

Bemerkenswert ist, dass Microsoft seit langem mit diesen Unternehmen zusammenarbeitet, die es nun kritisiert. Insbesondere bilden OpenAI-Modelle die Grundlage für Microsoft-Produkte. Jüngsten Informationen zufolge ersetzt das Unternehmen jedoch schrittweise die Modelle von OpenAI und Anthropic in Flaggschiff-Anwendungen wie Word und Excel durch eigene Entwicklungen, um Kosten zu senken.

Die Beziehung zwischen Microsoft und OpenAI könnte sich nach der Überarbeitung der Partnerschaftsvereinbarung im April etwas abgekühlt haben. Gemäß der aktualisierten Vereinbarung hat OpenAI nun das Recht, seine Technologien auch an Microsoft-Konkurrenten zu verkaufen. Dies zwingt Microsoft dazu, sein unabhängiges Ökosystem aggressiver zu bewerben.

Ein Schritt, um das Vertrauen der Investoren zu gewinnen

Hinter dieser Strategie des Unternehmens stehen auch wirtschaftliche Faktoren. Im vergangenen Jahr begannen Investoren, Zweifel daran zu äußern, wann sich die massiven Ausgaben von Microsoft für die AI-Infrastruktur auszahlen werden. Durch die Überbetonung der Wettbewerbsfähigkeit seiner Produkte will die Unternehmensführung die Marktteilnehmer beruhigen und das Vertrauen in die langfristige Strategie wiederherstellen.

Bisher haben es Vertreter von Anthropic und Microsoft abgelehnt, offiziell zu diesen Berichten Stellung zu nehmen. Obwohl solche "Handelskriege" in der Technologiewelt üblich sind, zeigt Microsofts Anwendung solcher Taktiken gegen seine engen Partner, dass sich das Kräfteverhältnis in der Branche verschiebt.