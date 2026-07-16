System76 stellt das neue Adder Pro Notebook vor: OLED-Bildschirm und RTX 5070 Grafik

Das US-Unternehmen System76 hat sein neues Modell Adder Pro vorgestellt, um seine Position auf dem Markt für Hochleistungs-Notebooks zu festigen. Obwohl das Gerät äußerlich nicht durch ein auffälliges Design besticht, ist es aufgrund seiner inneren technischen Leistungsfähigkeit und seines Preis-Leistungs-Verhältnisses für viele Nutzer, insbesondere für Entwickler und Gamer, attraktiv. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Laut ixbt.com ist einer der Hauptvorteile des Adder Pro Notebooks sein Display. Das Gerät ist mit einem hellen 15,3-Zoll-OLED-Bildschirm mit 1600p-Auflösung ausgestattet. Dieses Display bietet eine Bildwiederholrate von 165 Hz und eine Helligkeit von 500 cd/m², was ideal für Nutzer ist, denen Farbgenauigkeit und Bildschärfe wichtig sind.

Technische Möglichkeiten und Leistung

Als „Herzstück“ des Notebooks wurde Intels neuester und energieeffizienter Core Ultra 7 356H Prozessor gewählt. Bei der Grafik haben die Nutzer die Wahl. Das Basismodell wird mit einer NVIDIA RTX 5060 Laptop GPU geliefert, und für einen Aufpreis von nur 180 Dollar kann der leistungsstärkere RTX 5070 Laptop Grafikchip installiert werden.

Auch beim Speicher bietet System76 umfangreiche Möglichkeiten. Die Standardkonfiguration umfasst 16 GB RAM und eine 1 TB SSD. Über den Konfigurator auf der Website des Unternehmens ist es jedoch möglich, das Gerät auf bis zu 96 GB RAM und bis zu 4 TB Speicher zu erweitern. Natürlich kann der Preis eines solchen maximal ausgestatteten Notebooks auf bis zu 5270 Dollar steigen.

Moderne Kommunikationsstandards wie Wi-Fi 7 und Bluetooth 6 werden unterstützt. Zudem erhöht der zusätzliche Steckplatz für eine zweite SSD die Erweiterbarkeit des Geräts. Das Gesamtgewicht des Notebooks beträgt 1,6 kg, was angesichts seiner Leistung als recht leicht gilt.

Preis und Marktaussichten

Der Einstiegspreis für das Modell Adder Pro liegt bei 2680 Dollar. Aus Sicht des usbekischen Marktes richten sich Notebooks in diesem Preissegment hauptsächlich an den professionellen Bereich und an High-End-Gaming-Enthusiasten. Obwohl die Marke in unserem Land noch nicht weit verbreitet ist, dürfte ihre Kompatibilität mit Open-Source-Software (Linux) bei Branchenexperten auf Interesse stoßen.

Die Akkukapazität beträgt 60 Wh. Dieser Wert mag für eine so leistungsstarke Grafikkarte und einen solchen Prozessor etwas gering erscheinen, aber die Energieeffizienz der Core Ultra-Chips dürfte diesen Nachteil teilweise ausgleichen. Mit seinem neuen Produkt zielt System76 darauf ab, einen ernsthaften Wettbewerb unter den Mittel- bis Oberklasse-Notebooks auf dem Markt zu schaffen.