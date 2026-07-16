System76 stellt das neue Adder Pro Notebook vor: OLED-Bildschirm und RTX 5070 Grafik

·1·Technologie
System76 stellt das neue Adder Pro Notebook vor: OLED-Bildschirm und RTX 5070 Grafik

Das US-Unternehmen System76 hat sein neues Modell Adder Pro vorgestellt, um seine Position auf dem Markt für Hochleistungs-Notebooks zu festigen. Obwohl das Gerät äußerlich nicht durch ein auffälliges Design besticht, ist es aufgrund seiner inneren technischen Leistungsfähigkeit und seines Preis-Leistungs-Verhältnisses für viele Nutzer, insbesondere für Entwickler und Gamer, attraktiv. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Laut ixbt.com ist einer der Hauptvorteile des Adder Pro Notebooks sein Display. Das Gerät ist mit einem hellen 15,3-Zoll-OLED-Bildschirm mit 1600p-Auflösung ausgestattet. Dieses Display bietet eine Bildwiederholrate von 165 Hz und eine Helligkeit von 500 cd/m², was ideal für Nutzer ist, denen Farbgenauigkeit und Bildschärfe wichtig sind.

Technische Möglichkeiten und Leistung

Als „Herzstück“ des Notebooks wurde Intels neuester und energieeffizienter Core Ultra 7 356H Prozessor gewählt. Bei der Grafik haben die Nutzer die Wahl. Das Basismodell wird mit einer NVIDIA RTX 5060 Laptop GPU geliefert, und für einen Aufpreis von nur 180 Dollar kann der leistungsstärkere RTX 5070 Laptop Grafikchip installiert werden.

Auch beim Speicher bietet System76 umfangreiche Möglichkeiten. Die Standardkonfiguration umfasst 16 GB RAM und eine 1 TB SSD. Über den Konfigurator auf der Website des Unternehmens ist es jedoch möglich, das Gerät auf bis zu 96 GB RAM und bis zu 4 TB Speicher zu erweitern. Natürlich kann der Preis eines solchen maximal ausgestatteten Notebooks auf bis zu 5270 Dollar steigen.

Moderne Kommunikationsstandards wie Wi-Fi 7 und Bluetooth 6 werden unterstützt. Zudem erhöht der zusätzliche Steckplatz für eine zweite SSD die Erweiterbarkeit des Geräts. Das Gesamtgewicht des Notebooks beträgt 1,6 kg, was angesichts seiner Leistung als recht leicht gilt.

Preis und Marktaussichten

Der Einstiegspreis für das Modell Adder Pro liegt bei 2680 Dollar. Aus Sicht des usbekischen Marktes richten sich Notebooks in diesem Preissegment hauptsächlich an den professionellen Bereich und an High-End-Gaming-Enthusiasten. Obwohl die Marke in unserem Land noch nicht weit verbreitet ist, dürfte ihre Kompatibilität mit Open-Source-Software (Linux) bei Branchenexperten auf Interesse stoßen.

Die Akkukapazität beträgt 60 Wh. Dieser Wert mag für eine so leistungsstarke Grafikkarte und einen solchen Prozessor etwas gering erscheinen, aber die Energieeffizienz der Core Ultra-Chips dürfte diesen Nachteil teilweise ausgleichen. Mit seinem neuen Produkt zielt System76 darauf ab, einen ernsthaften Wettbewerb unter den Mittel- bis Oberklasse-Notebooks auf dem Markt zu schaffen.

System76Adder ProNVIDIA RTXIntel Core UltraNotebook
Zamin.uz zu Google hinzufügenLesen Sie «Zamin» auf Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Minisforum stellt den neuen UM870 Plus Mini-PC vor: Ryzen 7 und OCuLink-SchnittstelleMinisforum stellt den neuen UM870 Plus Mini-PC vor: Ryzen 7 und OCuLink-SchnittstelleHeute, 07:29Greylock entscheidet sich für eine Deckelung des neuen Investmentfonds auf 1,5 Milliarden DollarGreylock entscheidet sich für eine Deckelung des neuen Investmentfonds auf 1,5 Milliarden DollarHeute, 05:24Microsoft schult seine Verkäufer darin, Produkte von OpenAI und Anthropic zu kritisierenMicrosoft schult seine Verkäufer darin, Produkte von OpenAI und Anthropic zu kritisierenHeute, 04:57Neue Samsung 990 Serie SSDs veröffentlicht: Preis und technische DatenNeue Samsung 990 Serie SSDs veröffentlicht: Preis und technische DatenHeute, 04:23Kryptowährungsbesitzer in Gefahr: Neue OkoBot-Schadsoftware entdecktKryptowährungsbesitzer in Gefahr: Neue OkoBot-Schadsoftware entdecktHeute, 02:52Moderne Cartridges für Steam: Reddit-Nutzer präsentiert ungewöhnliches ProjektModerne Cartridges für Steam: Reddit-Nutzer präsentiert ungewöhnliches ProjektHeute, 02:29
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?

Meistgelesen Technologie nachrichten

Erstes iPhone 18 Design geleakt: Apple wählt unerwarteten Look
Erstes iPhone 18 Design geleakt: Apple wählt unerwarteten Look
Kommunikation mit Verstorbenen durch KI: Forschung liefert unerwartete Ergebnisse
Kommunikation mit Verstorbenen durch KI: Forschung liefert unerwartete Ergebnisse
Weltklima in Gefahr: Wahrscheinlichkeit eines „Super El-Nino“ erreicht 81 Prozent
Weltklima in Gefahr: Wahrscheinlichkeit eines „Super El-Nino“ erreicht 81 Prozent
Verkauf hyperrealistischer humanoider Roboter in China gestartet: Preise bis zu 146.000 Dollar
Verkauf hyperrealistischer humanoider Roboter in China gestartet: Preise bis zu 146.000 Dollar
Japanische Wissenschaftler revolutionieren Batterien: Lithium-Schwefel-Batterie entwickelt
Japanische Wissenschaftler revolutionieren Batterien: Lithium-Schwefel-Batterie entwickelt
Legendäres Nokia Asha kehrt zurück: HMD bereitet Touch-Telefon der nächsten Generation vor
Legendäres Nokia Asha kehrt zurück: HMD bereitet Touch-Telefon der nächsten Generation vor
Ubtech präsentiert hyperrealistische U1-Roboter mit menschlicher Haut
Ubtech präsentiert hyperrealistische U1-Roboter mit menschlicher Haut
Geomagnetische Stürme verändern Oberflächentemperaturen drastisch
Geomagnetische Stürme verändern Oberflächentemperaturen drastisch