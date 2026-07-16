Kane verrät, was er nach dem Spiel gegen Messi zugegeben hat

Die englische Nationalmannschaft war dem Einzug ins Finale der WM 2026 sehr nahe, doch Argentinien drehte das Spiel am Ende komplett. Nach der Niederlage würdigte Harry Kane die Leistung des 39-jährigen Lionel Messiauf dem Platz besonders.

Englands Traum in den letzten Minuten geplatzt

Das Team von Thomas Tuchel ging im Halbfinale nach einem Tor von Anthony Gordon in der 55. Minute in Führung. England konzentrierte sich jedoch zunehmend auf die Defensive, um den Vorsprung zu halten, und konnte dem Druck Argentiniens am Ende nicht standhalten.

Enzo Fernandez glich in der 85. Minute aus. In der Nachspielzeit erzielte Lionel Messinach seinem Zuspiel den Siegtreffer durch Lautaro Martinez.

Ereignis Minute Englands erstes Tor 55 Enzo Fernandez' Ausgleichstor 85 Lautaro Martinez' Siegtreffer 90+2 Endergebnis Argentinien — 2:1

Kane nennt Messi den besten Spieler der Geschichte

Nach dem Spiel äußerte sich Kane erstaunt darüber, dass Messi mit 39 Jahren in entscheidenden Spielen immer noch auf diesem Niveau agiert.

„Wenn ich sehe, was Messi mit 39 Jahren leistet, denke ich nicht einmal darüber nach, ob diese Weltmeisterschaft meine letzte sein wird. Messi ist der beste Spieler der Geschichte.“

Der englische Kapitän sagte, das Team habe alles versucht, um den argentinischen Star zu neutralisieren. Doch jedes Mal, wenn Messi den Ball bekam, schien er mit neuer Energie ins Spiel zurückzukehren.

„Wir haben alles getan, um ihn zu stoppen, aber jedes Mal, wenn er den Ball hatte, schien er wieder aufzublühen“, sagte Kane.

Messi traf nicht selbst, entschied aber das Spiel

Im Halbfinale erzielte Messi kein eigenes Tor. Dennoch zeigte sich seine Klasse im entscheidenden Moment der Partie.

Der argentinische Kapitän lieferte den präzisen Assist für den Siegtreffer von Lautaro Martinez. Laut AP bleibt Messi mit acht Toren und vier Vorlagen die zentrale Figur des argentinischen Angriffs im Turnier.

Dieses Spiel hat eine weitere Wahrheit gezeigt: Messis Einfluss lässt sich nicht nur an Toren messen. Eine einzige Ballbewegung, sein Überblick oder ein unerwarteter Pass können das Schicksal des gesamten Spiels verändern.

Wird dies die letzte WM für Kane?

Nach der Niederlage kamen Fragen zur Zukunft des englischen Kapitäns in der Nationalmannschaft auf. Kane erklärte jedoch, dass er noch nicht daran denke, seine WM-Karriere zu beenden.

Er verwies auf Messis Leistung mit 39 Jahren als Beispiel und deutete an, dass das Alter im Fußball kein entscheidendes Kriterium sei. Der englische Stürmer hat in diesem Turnier sechs Tore erzielt und gehört weiterhin zu den besten Torschützen.

Spieler Tore Lionel Messi 8 Kylian Mbappe 8 Harry Kane 6

Bronze für England, Finale für Argentinien

England spielt nun gegen Frankreich um den dritten Platz. Argentinien kämpft im Finale gegen Spanien um den Weltmeistertitel.

Der Abend in Atlanta war eine harte Lektion für Kane und England. Das Team war nur Minuten vom Finale entfernt, doch Messi hatte auf der großen Bühne wieder einmal das letzte Wort.

Glauben Sie, dass der 39-jährige Messi Argentinien auch im Finale gegen Spanien zum Titel führen kann?