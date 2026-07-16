Revolution in der Öl- und Gasindustrie: Applied Computing entwickelt KI zur Steuerung ganzer Anlagen

Das Londoner Startup Applied Computing hat ein innovatives KI-Modell namens Orbital vorgestellt, das für die Öl-, Gas- und petrochemische Industrie entwickelt wurde. Diese Technologie ist in der Lage, den Betrieb ganzer Anlagen zu optimieren, indem sie Daten von Tausenden Sensoren in komplexen Industrieanlagen in Echtzeit analysiert. Zur Weiterentwicklung des Projekts wurden 20 Millionen Dollar an Investitionen unter der Führung des Ingenieursriesen KBR und Databricks Ventures eingesammelt. Dies berichtet Techcrunch.com .

Derzeit erfassen Tausende in Öl- und Gasunternehmen installierte Sensoren kontinuierlich Messwerte wie Temperatur, Druck und Viskosität. Wie der CEO von Applied Computing, Callum Adamson, gegenüber TechCrunch erklärte, nutzen Unternehmen jedoch nur 8 % ihrer verfügbaren Daten effektiv. Das Orbital-Modell wurde entwickelt, um genau diese Lücke zu schließen, indem es Sensordaten mit technischen Dokumentationen sowie physikalisch-chemischen Gesetzen verknüpft.

Besonderheiten und Fähigkeiten des Orbital-Modells

Im Gegensatz zu textbasierten Modellen wie ChatGPT integriert Orbital drei Bereiche: Zeitreihenmodelle, physikbasierte Modelle und Sprachmodelle. Dies ermöglicht es dem System, nicht nur Störungen zu erkennen, sondern deren Ursachen innerhalb von Sekunden zu finden und zu modellieren, wie sich vorgeschlagene Lösungen auf andere Teile der Anlage auswirken.

Mit der neuen Technologie können Experten verschiedene Simulationen durchführen. Während es früher Tage oder Wochen dauerte, zu prüfen, wie sich eine Änderung in einem Teil der Anlage auf das Gesamtsystem auswirkt, ist dieser Prozess nun in wenigen Sekunden abgeschlossen. Dies ist entscheidend für die Senkung des Energieverbrauchs und die Gewährleistung der Produktionsstabilität.

Echtzeitanalyse von Sensordaten;

Vorhersagen unter Berücksichtigung physikalischer und chemischer Grenzwerte;

Schnelle Identifizierung und Simulation von Fehlerursachen;

Steigerung der Energieeffizienz und Abfallreduzierung.

Applied Computing arbeitet derzeit mit mehreren großen internationalen Energieunternehmen zusammen. Insbesondere Wipro aus Indien und KBR aus den USA haben das Orbital-System in ihre Plattformen integriert. Zudem plant das Startup, in den kommenden Wochen eine neue Partnerschaft mit einem großen europäischen Ölkonzern bekannt zu geben.

Trotz starker Konkurrenten in der Branche wie AspenTech und AVEVA sieht Adamson den Vorteil seines Unternehmens nicht in der Datenbank, sondern darin, die besten KI-Forscher versammelt zu haben. Die Investition in Höhe von 20 Millionen Dollar soll für die internationale Expansion, die Einstellung neuer Ingenieure und die Vertiefung der Forschung genutzt werden. Solche Technologien könnten auch für Länder, in denen die Öl- und Gasindustrie das Rückgrat der Wirtschaft bildet, ein wichtiges Vorbild für die digitale Transformation sein.