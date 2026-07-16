Minisforum stellt den neuen UM870 Plus Mini-PC vor: Ryzen 7 und OCuLink-Schnittstelle

Minisforum hat offiziell eine aktualisierte Version seines Modells UM870 Plus angekündigt und damit seine Reihe kompakter Computer erweitert. Trotz seiner geringen Abmessungen zieht das Gerät die Aufmerksamkeit von Technikbegeisterten auf sich, da es hohe Leistung und umfangreiche Anschlussmöglichkeiten bietet. Die neue Konfiguration ist nicht nur für Büroarbeiten, sondern auch für ressourcenintensive Aufgaben konzipiert. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Das Herzstück des Geräts ist ein Achtkern-Prozessor AMD Ryzen 7 8745H mit 16 Threads. Laut ixbt.com basiert dieser Chipsatz auf einer modernen Architektur, die ein Gleichgewicht zwischen Energieeffizienz und Geschwindigkeit gewährleistet. Der Computer ist mit 24 GB DDR5-Arbeitsspeicher und einer 1 TB M.2 2280 PCIe 4.0 SSD ausgestattet.

Schnittstellen und externe Anschlussmöglichkeiten

Einer der wichtigsten Aspekte des UM870 Plus ist seine Anschlussvielfalt. Auf der Rückseite befinden sich ein High-Speed USB4-Port, HDMI 2.1 und DisplayPort 1.4 Videoausgänge. Zudem macht das Vorhandensein eines speziellen OCuLink-Ports, der den Anschluss externer Grafikkarten oder ultraschneller Speichermedien ermöglicht, diesen Mini-PC auch für Gamer attraktiv.

Für die Netzwerkanbindung verfügt das Gerät über einen 2,5 Gbps Ethernet-Port, der Latenzzeiten bei der Übertragung großer Datenmengen über kabelgebundenes Internet minimiert. Für die drahtlose Kommunikation werden die modernsten Standards Wi-Fi 6E und Bluetooth 5.2 unterstützt.

Das Gehäuse des Computers ist silberfarben und misst lediglich 130 x 126,5 x 50,4 mm. Zur Benutzerfreundlichkeit befinden sich an der Vorderseite zwei USB 3.2 Type-A-Anschlüsse und ein 3,5 mm Audioanschluss. Auf der Rückseite sind zusätzlich zwei USB 2.0-Ports vorhanden.

Preis und Verfügbarkeit

Der neue Minisforum UM870 Plus ist derzeit auf dem chinesischen Markt erhältlich. Im Rahmen einer Einführungsaktion liegt der Preis bei 4.799 Yuan (ca. 700 US-Dollar). Nach der Aktion wird ein Anstieg auf 5.099 Yuan (ca. 750 US-Dollar) erwartet.

Solche kompakten und leistungsstarken Geräte sind bei Entwicklern und Designern sehr beliebt. Obwohl der offizielle Verkauf derzeit nur in China begonnen hat, wird es bald möglich sein, diesen Mini-PC weltweit über internationale Handelsplattformen zu bestellen. Solche Geräte sind ideal für alle, die auf große Gehäuse verzichten und ihren Arbeitsplatz effizienter gestalten möchten.