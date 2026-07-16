Tragischer Unfall mit Tesla: NTSB-Untersuchung entlastet Autopilot

Das U.S. National Transportation Safety Board (NTSB) hat vorläufige Untersuchungsergebnisse zu einem tödlichen Tesla Model 3-Unfall in Katy, Texas, veröffentlicht. Dieser Vorfall rückte die Debatte über die Sicherheit von Selbstfahrsystemen in Elektrofahrzeugen erneut in den Fokus. Die Daten zeigen jedoch, dass menschliches Versagen und nicht die Technik die Ursache der Tragödie war. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Den Details des Vorfalls vom 19. Juni 2026 zufolge prallte der Tesla Model 3 gegen die Ziegelmauer eines Wohnhauses. Bei dem Zusammenstoß kam eine Frau im Haus ums Leben, während der 44-jährige Fahrer mit leichten Verletzungen davonkam. Erste Vermutungen deuteten auf eine Fehlfunktion des FSD-Systems (Full Self-Driving) des Fahrzeugs hin.

Telemetriedaten und Fahrerfehler

Unter Berufung auf den NTSB-Bericht meldet Ixbt.com, dass der Bordcomputer des Tesla alle Aktionen während des Unfalls aufgezeichnet hat. Es stellte sich heraus, dass der FSD (Supervised)-Modus Sekunden vor dem Aufprall aktiviert war. Doch am kritischen Wendepunkt drückte der Fahrer das Gaspedal zu 100 Prozent durch, was die automatische Steuerungsfunktion des Systems sofort deaktivierte und die Kontrolle an den Menschen übergab.

Elektronische Daten zeigen, dass das Auto mit 70 mph (ca. 113 km/h) weiterfuhr, obwohl es an einer T-Kreuzung hätte abbiegen müssen. Der Fahrer kam von der Straße ab, überquerte den Hof und prallte mit hoher Geschwindigkeit gegen die Hauswand. Es wurde festgestellt, dass nicht das System, sondern der falsche Eingriff des Fahrers zu den tödlichen Folgen führte.

Die Ermittler untersuchten auch die Wetterbedingungen zum Zeitpunkt des Vorfalls. Der Bericht stellt fest, dass das Wetter klar war, die Sicht ausgezeichnet und die Fahrbahn trocken. Es gab also keine externen natürlichen Faktoren, die den Betrieb der Sensoren oder Kameras behindert hätten.

Die Frage des Vertrauens in Sicherheitssysteme

Dieser Fall bestätigt die langjährige Position von Tesla: Egal wie ausgereift das FSD-System ist, es handelt sich um einen "überwachten" Assistenten, und der Fahrer muss in jeder Situation bereit sein, die Verantwortung zu übernehmen. Da die Zahl der Tesla-Fahrzeuge und anderer intelligenter Elektroautos auf den Straßen zunimmt, ist es wichtig, solchen Technologien nicht blind zu vertrauen.

Es wird erwartet, dass die Ergebnisse dieser Untersuchung die Vorwürfe gegen Autopilot-Systeme entkräften. Dennoch wird das NTSB erst nach Abschluss aller technischen Gutachten eine endgültige Schlussfolgerung vorlegen. Vorerst liegt die Hauptschuld beim Fahrer, der die Geschwindigkeit überschritt und einen Steuerungsfehler beging.