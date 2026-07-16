Die „Anti-Helden“, die für Englands Niederlage gegen Argentinien verantwortlich sind

Die englische Nationalmannschaft hat erneut die Herzen von Millionen Fans gebrochen. Zum zweiten Mal innerhalb von nur zwei Jahren standen die „Three Lions“ kurz vor dem Einzug in ein Finale gegen Spanien. Doch das intensive Halbfinal-Duell gegen Argentinien wurde für die Engländer zu einem wahren Albtraum.

Die Engländer führten bis zur 85. Minute, zogen sich in den letzten Minuten jedoch zu weit zurück, und dieser Fehler wurde teuer bezahlt – zwei verhängnisvolle Gegentore in den letzten Sekunden warfen England aus dem Turnier.

Zamin.uz präsentiert eine Analyse dieser dramatischen Niederlage und die knallharten Bewertungen der drei erfolglosesten Stars des Spiels.

Der große Fluch geht weiter: Die Erfinder des Fußballs, die Engländer, haben seit 60 Jahren kein großes internationales Turnier mehr gewonnen (abgesehen von der British Home Championship und dem Rous Cup). Wie lange diese Wartezeit noch andauern wird, bleibt ungewiss.

Englands drei „Symbole des Scheiterns“

In diesem Spiel blieben die Hauptstars der englischen Nationalmannschaft weit hinter ihrem Niveau zurück. Die von Experten vergebenen Noten beweisen dies deutlich (die höchste Bewertung ist 10 Punkte, die Ausgangsbewertung liegt bei 6,0).

1. Jude Bellingham — 3,0 Punkte

Während Bellingham England in früheren Spielen schon oft gerettet hatte, konnte er dieses Wunder diesmal nicht wiederholen. Die englischen Fans erwarteten, dass er das Spiel erneut im Alleingang entscheiden würde. Doch die Argentinier hatten dies erkannt und Jude komplett neutralisiert. Infolgedessen war Bellinghams Wert für erwartete Vorlagen (xA) fast bei Null — nur 0,01 .

2. Harry Kane — 3,0 Punkte

Der Kapitän der Nationalmannschaft konnte, genau wie Bellingham, nicht auf dem erwarteten Niveau spielen. Da in der vordersten Linie kaum Bälle bei ihm ankamen, war Kane gezwungen, sich tiefer fallen zu lassen und Pässe aus der Tiefe zu spielen. Einer seiner langen Pässe wurde vom gegnerischen Verteidiger Tagliafico unglücklich abgewehrt, was seinen Teamkollegen eine gefährliche Situation ermöglichte. Kurz darauf konnte Kane jedoch selbst einen bequemen Pass von Morgan nicht verwerten, was einen gefährlichen Konter des Gegners einleitete. Zudem verlor Harry 6 von 8 Zweikämpfenauf dem Platz.

3. John Stones — 3,0 Punkte

Hohe Bälle galten normalerweise als die stärkste Waffe des englischen Fußballs. Doch diesmal wurde die englische Abwehr genau bei dieser Spielweise von Argentinien überrumpelt. Stones, der zusammen mit Guehi im Zentrum gegen die gegnerischen Stürmer stand, schaffte es nicht, Nico Gonzalez, Alexis Mac Allister und Lautaro Martinez vollständig zu decken. Bei der Torvorlage von Messi auf Lautaro unterlief Stones zudem ein Fehler in einer Situation, in der er das Kopfballduell hätte gewinnen können.

Helden der Niederlage: Wer bekam welche Note?

Spieler Position Spielnote Hauptschwäche Jude Bellingham Mittelfeldspieler 3,0 / 10 Vollständig kontrolliert, Gefährlichkeit auf Null gesunken (xA — 0,01). Harry Kane Mittelstürmer 3,0 / 10 Position verloren, 6 von 8 Zweikämpfen verloren. John Stones Innenverteidiger 3,0 / 10 Kopfballduelle verloren, Fehler beim Tor von Lautaro.

Diese groben taktischen Fehler der Engländer vor dem Finale und die schwache Leistung der Führungskräfte haben sie erneut um den Haupttitel gebracht. Nun müssen sie auf eine neue Chance warten.