Die „Anti-Helden“, die für Englands Niederlage gegen Argentinien verantwortlich sind

·73·Sport
Die „Anti-Helden“, die für Englands Niederlage gegen Argentinien verantwortlich sind

Die englische Nationalmannschaft hat erneut die Herzen von Millionen Fans gebrochen. Zum zweiten Mal innerhalb von nur zwei Jahren standen die „Three Lions“ kurz vor dem Einzug in ein Finale gegen Spanien. Doch das intensive Halbfinal-Duell gegen Argentinien wurde für die Engländer zu einem wahren Albtraum.

Die Engländer führten bis zur 85. Minute, zogen sich in den letzten Minuten jedoch zu weit zurück, und dieser Fehler wurde teuer bezahlt – zwei verhängnisvolle Gegentore in den letzten Sekunden warfen England aus dem Turnier.

Zamin.uz präsentiert eine Analyse dieser dramatischen Niederlage und die knallharten Bewertungen der drei erfolglosesten Stars des Spiels.

Der große Fluch geht weiter: Die Erfinder des Fußballs, die Engländer, haben seit 60 Jahren kein großes internationales Turnier mehr gewonnen (abgesehen von der British Home Championship und dem Rous Cup). Wie lange diese Wartezeit noch andauern wird, bleibt ungewiss.

Englands drei „Symbole des Scheiterns“

In diesem Spiel blieben die Hauptstars der englischen Nationalmannschaft weit hinter ihrem Niveau zurück. Die von Experten vergebenen Noten beweisen dies deutlich (die höchste Bewertung ist 10 Punkte, die Ausgangsbewertung liegt bei 6,0).

1. Jude Bellingham — 3,0 Punkte

Während Bellingham England in früheren Spielen schon oft gerettet hatte, konnte er dieses Wunder diesmal nicht wiederholen. Die englischen Fans erwarteten, dass er das Spiel erneut im Alleingang entscheiden würde. Doch die Argentinier hatten dies erkannt und Jude komplett neutralisiert. Infolgedessen war Bellinghams Wert für erwartete Vorlagen (xA) fast bei Null — nur 0,01 .

2. Harry Kane — 3,0 Punkte

Der Kapitän der Nationalmannschaft konnte, genau wie Bellingham, nicht auf dem erwarteten Niveau spielen. Da in der vordersten Linie kaum Bälle bei ihm ankamen, war Kane gezwungen, sich tiefer fallen zu lassen und Pässe aus der Tiefe zu spielen. Einer seiner langen Pässe wurde vom gegnerischen Verteidiger Tagliafico unglücklich abgewehrt, was seinen Teamkollegen eine gefährliche Situation ermöglichte. Kurz darauf konnte Kane jedoch selbst einen bequemen Pass von Morgan nicht verwerten, was einen gefährlichen Konter des Gegners einleitete. Zudem verlor Harry 6 von 8 Zweikämpfenauf dem Platz.

3. John Stones — 3,0 Punkte

Hohe Bälle galten normalerweise als die stärkste Waffe des englischen Fußballs. Doch diesmal wurde die englische Abwehr genau bei dieser Spielweise von Argentinien überrumpelt. Stones, der zusammen mit Guehi im Zentrum gegen die gegnerischen Stürmer stand, schaffte es nicht, Nico Gonzalez, Alexis Mac Allister und Lautaro Martinez vollständig zu decken. Bei der Torvorlage von Messi auf Lautaro unterlief Stones zudem ein Fehler in einer Situation, in der er das Kopfballduell hätte gewinnen können.

Helden der Niederlage: Wer bekam welche Note?

Spieler

Position

Spielnote

Hauptschwäche

Jude Bellingham

Mittelfeldspieler

3,0 / 10

Vollständig kontrolliert, Gefährlichkeit auf Null gesunken (xA — 0,01).

Harry Kane

Mittelstürmer

3,0 / 10

Position verloren, 6 von 8 Zweikämpfen verloren.

John Stones

Innenverteidiger

3,0 / 10

Kopfballduelle verloren, Fehler beim Tor von Lautaro.

Diese groben taktischen Fehler der Engländer vor dem Finale und die schwache Leistung der Führungskräfte haben sie erneut um den Haupttitel gebracht. Nun müssen sie auf eine neue Chance warten.

EnglandArgentinienFußballWeltmeisterschaftAnalyse
Zamin.uz zu Google hinzufügenLesen Sie «Zamin» auf Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Argentinien zieht mit Brasilien bei WM-Finalteilnahmen gleich: Ein historischer MeilensteinArgentinien zieht mit Brasilien bei WM-Finalteilnahmen gleich: Ein historischer MeilensteinHeute, 10:27Lionel Scaloni gibt zu: Das war Argentiniens bestes SpielLionel Scaloni gibt zu: Das war Argentiniens bestes SpielHeute, 10:10Tuchel nach der Niederlage: „Ich bereue nichts“Tuchel nach der Niederlage: „Ich bereue nichts“Heute, 10:06Kane verrät, was er nach dem Spiel gegen Messi zugegeben hatKane verrät, was er nach dem Spiel gegen Messi zugegeben hatHeute, 09:56Messi im 33. Spiel: Er bricht alle WM-RekordeMessi im 33. Spiel: Er bricht alle WM-RekordeHeute, 09:44Was sagte Messi nach dem Comeback-Sieg gegen England?Was sagte Messi nach dem Comeback-Sieg gegen England?Heute, 09:38
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?

Meistgelesen Sport nachrichten

Cristiano Ronaldo entspannt nach der Weltmeisterschaft im Kreis seiner Familie
Cristiano Ronaldo entspannt nach der Weltmeisterschaft im Kreis seiner Familie
Cristiano Ronaldo nach Spiel gegen Usbekistan: „Ich fühlte mich, als hätte ich den Fußball verlassen“
Cristiano Ronaldo nach Spiel gegen Usbekistan: „Ich fühlte mich, als hätte ich den Fußball verlassen“
Cristiano Ronaldo gibt Erklärung vor dem Spiel gegen Usbekistan ab
Cristiano Ronaldo gibt Erklärung vor dem Spiel gegen Usbekistan ab
Der Grund für die frühe Heirat von Abduqodir Husanov enthüllt
Der Grund für die frühe Heirat von Abduqodir Husanov enthüllt
Unerwartete Prognose russischer Experten für Usbekistan gegen Kolumbien
Unerwartete Prognose russischer Experten für Usbekistan gegen Kolumbien
Abduqodir Husanovs Tränen zeigen den Weg der Nationalmannschaft
Abduqodir Husanovs Tränen zeigen den Weg der Nationalmannschaft
Verteidiger, der bei der WM keine Minute spielte, verabschiedet sich aus der Nationalmannschaft
Verteidiger, der bei der WM keine Minute spielte, verabschiedet sich aus der Nationalmannschaft
Liverpool hat Abbosbek Fayzullaev im Visier
Liverpool hat Abbosbek Fayzullaev im Visier