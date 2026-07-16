Lululemon, eine der weltweit führenden Marken für Sport- und Fitnessbekleidung, hat eine bedeutende Investition in das französische Startup Syntetica bekannt gegeben. Diese Partnerschaft, die im Rahmen einer Serie-A-Finanzierungsrunde über 30 Millionen Dollar erfolgte, zielt darauf ab, revolutionäre Methoden für das Recycling von Nylonmaterialien in der Bekleidungsindustrie einzuführen. Dieser Schritt unterstreicht das Bestreben der Modebranche nach ökologischer Nachhaltigkeit und Ressourcenschonung, berichtet Techcrunch.com berichtet .

Syntetica hat eine einzigartige Technologie entwickelt, die das Recycling von zwei Nylonarten – Nylon 6 und Nylon 6,6 – ermöglicht, ohne dass diese voneinander getrennt werden müssen. In einem Interview mit TechCrunch betonte Startup-Chef Marco Bertone, dass die Sortierung dieser beiden Nylonarten aus Textilabfällen von Verbrauchern ein sehr schwieriger und kostspieliger Prozess sei. Die neue Methode löst dieses Problem und verleiht tonnenweise Kleidung, die sonst auf Mülldeponien landen würde, ein zweites Leben.

Geopolitische Lage und Preisstabilität

In den letzten sechs Monaten hat die geopolitische Instabilität in der Ölindustrie zu starken Schwankungen der Nylonpreise geführt. Laut Marco Bertone war dies ein ernster Weckruf für Marken, die auf erdölbasierten synthetischen Materialien basieren. Wöchentliche oder vierteljährliche Preisanpassungen zwingen Hersteller dazu, nach alternativen und nachhaltigen Quellen zu suchen. Die von Syntetica angebotene Lösung soll nicht nur ökologisch, sondern auch wirtschaftlich wettbewerbsfähig sein.

Im Gegensatz zu vielen anderen Öko-Startups produziert Syntetica keine fertigen Stoffe oder neuen Materialien. Ihr Hauptprodukt sind spezielle Pellets, aus denen andere Unternehmen Garn herstellen können. Dieser Ansatz ermöglicht die Zusammenarbeit mit der gesamten Lieferkette und eine schnellere Skalierung der Technologie. Derzeit baut das Startup in Zusammenarbeit mit Michelin eine Pilotproduktionsanlage im französischen Clermont-Ferrand auf.

Interesse großer Marken und Zukunftspläne

Neben Lululemon haben auch bekannte Marken wie Victoria’s Secret und Etam Interesse am Syntetica-Projekt bekundet. Zudem unterstreicht der Einstieg des großen Bekleidungsherstellers MAS Holdings als Investor die industrielle Dringlichkeit dieses Problems. Die ersten Produkte aus dieser Partnerschaft sollen Anfang nächsten Jahres auf den Markt kommen.

Angesichts der hohen Nachfrage nach Sportbekleidung aus synthetischen Materialien auf dem Markt in Usbekistan könnten solche globalen Initiativen führender Marken in Zukunft auch für lokale Hersteller als Vorbild dienen. Die Reduzierung von Textilabfällen und die Verwendung recycelter Materialien sind für Premiummarken längst kein bloßer Trend mehr, sondern eine strategische Notwendigkeit.