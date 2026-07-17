Microsoft stellt Rekord auf: 570 Windows-Schwachstellen durch KI behoben

Microsoft hat das neueste "Patch Tuesday"-Sicherheitsupdate für Windows 10 und Windows 11 veröffentlicht. Mit diesem Paket wurde eine Rekordzahl von 570 Schwachstellen behoben. Dies ist die höchste Anzahl an Fehlern, die jemals in einem Monat in der Geschichte des Unternehmens korrigiert wurden, und übertrifft damit die Werte vom Juni. KI-Technologien, die in die internen Sicherheitssysteme des Unternehmens integriert sind, spielten eine entscheidende Rolle bei dieser Effizienzsteigerung. Dies berichtet Ixbt.com meldet .

Laut ixbt.com befinden sich unter den behobenen Mängeln 3 gefährliche "Zero-Day"-Schwachstellen, von denen zwei bereits von Cyberkriminellen in realen Angriffen ausgenutzt wurden. Insbesondere Fehler in Active Directory Federation Services, SharePoint Server und Windows BitLocker stellten eine ernsthafte Bedrohung für die Sicherheit der Benutzer dar. Experten empfehlen Unternehmenskunden, dieses Update unverzüglich zu installieren.

Sicherheitsanalyse und Zahlen

Laut einem von Microsoft-Experten veröffentlichten Bericht verteilen sich die behobenen Schwachstellen wie folgt:

254 Fehler bei der Rechteausweitung;

145 Schwachstellen, die eine Remotecodeausführung (RCE) ermöglichen;

102 Probleme im Zusammenhang mit der Offenlegung von Informationen;

35 Fälle von Dienstverweigerung (DoS);

17 Umgehungen von Sicherheitsmechanismen und 16 Fälle von Spoofing.

Von der Gesamtliste wurden 59 Schwachstellen als "kritisch" eingestuft. Die meisten davon ermöglichen es Hackern, aus der Ferne die vollständige Kontrolle über den Computer des Opfers zu erlangen. Microsoft-Vertreter betonen, dass der drastische Anstieg der Fehlerzahl nicht bedeutet, dass das Windows-System schwächer geworden ist, sondern dass die Qualität und Geschwindigkeit interner Prüfungen durch den Einsatz von KI gestiegen sind.

Neue Funktionen im System

Neben Sicherheitsmaßnahmen bietet dieses Cumulative Update auch eine Reihe von Verbesserungen für Windows 11-Benutzer. Unter anderem wurde die Funktion Point-in-Time Restore eingeführt. Dieses Tool ermöglicht es, Apps, Einstellungen und Dateien auf einen früheren Systemzustand zurückzusetzen. Zudem wurden die Anpassungsmöglichkeiten für Widgets erweitert und das Tool "Bildschirmlupe" (Magnifier) verbessert.

Die Kompatibilität mit über Bluetooth verbundenen Geräten wurde ebenfalls erhöht. Für Unternehmenskunden wird empfohlen, vor der flächendeckenden Einführung des Updates eine Standard-Kompatibilitätsprüfung durchzuführen. Normale Benutzer können das Update über den Windows Update-Dienst herunterladen.

Auch für Windows-Benutzer in Usbekistan ist dieses Update von entscheidender Bedeutung, da Dienste wie SharePoint und Active Directory das Rückgrat der IT-Infrastruktur vieler staatlicher und privater Organisationen im Land bilden. Die rechtzeitige Aktualisierung des Systems ist der effektivste Weg, um die Vertraulichkeit persönlicher Daten zu gewährleisten.