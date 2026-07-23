OnePlus, einer der führenden Akteure auf dem Smartphone-Markt, hat offiziell sein neues Modell OnePlus N6x angekündigt. Dieses Gerät soll die Position der Marke im mittleren Preissegment stärken. Das Unternehmen hat den Vorstellungstermin auf den 31. Juli festgelegt, und es wird erwartet, dass die Veranstaltung in Indien stattfindet. Dies wurde von ixbt.com berichtet. berichtet .

Das Design des neuen OnePlus N6x unterscheidet sich deutlich vom kürzlich vorgestellten OnePlus N6. Unter Berücksichtigung moderner Designtrends hat der Hersteller das Gerät mit flachen Kanten und rechten Winkeln ausgestattet. Auch die Rückseite ist komplett flach, was dem Smartphone ein minimalistisches und hochwertiges Aussehen verleiht.

Design und technische Besonderheiten

Das wichtigste visuelle Element des Geräts ist das Kameramodul. Anstelle des quadratischen Moduls des Vorgängermodells kommt nun ein vertikal angeordneter ovaler Block in der oberen linken Ecke des Gehäuses zum Einsatz. Der LED-Blitz befindet sich separat außerhalb des Hauptblocks. Zudem bietet der beibehaltene 3,5-mm-Audioanschluss, der bei modernen Smartphones immer seltener wird, zusätzlichen Komfort für die Nutzer.

Nach bisherigen Informationen wird das OnePlus N6x in zwei Farben auf den Markt kommen: Hellblau und Dunkelrot (Maroon). In der Werbekampagne verwendet das Unternehmen den Slogan "Beyond what you x-pect", was darauf hindeutet, dass das Smartphone über unerwartete technische Möglichkeiten oder Funktionen verfügen könnte.

Veränderungen auf dem globalen Markt

In letzter Zeit kursieren verschiedene Berichte über die Zukunft der Marke OnePlus auf dem Weltmarkt. Insbesondere Spekulationen über einen möglichen Rückzug der Marke aus den USA und Europa stehen im Mittelpunkt der Diskussionen. Auch Gerüchte über einen Ausstieg aus dem indischen Markt waren aufgekommen, doch die Unternehmensführung dementierte diese Meldungen und betonte, dass der indische Markt für sie strategisch wichtig sei.

Auch für Nutzer in Usbekistan sind OnePlus-Modelle aufgrund ihrer hochwertigen Software und schnellen Leistung von Interesse. Obwohl das neue N6x-Modell offiziell in Indien vorgestellt wird, wird erwartet, dass es in Kürze über den "Graumarkt" und Online-Handelsplattformen auch in die zentralasiatische Region gelangt. Dies könnte eine gute Alternative für Käufer sein, die nach hochwertiger Technik zu einem erschwinglichen Preis suchen.