Neuer Rekord auf dem InsurTech-Markt: Startup Corgi mit 4 Milliarden Dollar bewertet

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Neuer Rekord auf dem InsurTech-Markt: Startup Corgi mit 4 Milliarden Dollar bewertet

Das auf künstlicher Intelligenz basierende Versicherungs-Startup Corgi sorgt in der Technologiewelt für echtes Aufsehen. In nur acht Wochen hat das Unternehmen seinen Wert verdoppelt und konnte sich weitere Investitionen sichern. Laut Forbes erreichte die Gesamtmarktbewertung des Startups nach der jüngsten Finanzierungsrunde 4 Milliarden Dollar. Dies berichtet Techcrunch.com berichtet darüber.

Die Wachstumsrate von Corgi überrascht Experten selbst in der aktuellen KI-Boom-Ära. Das Projekt, ein Absolvent des Y Combinator Accelerators, hatte im Januar dieses Jahres 108 Millionen Dollar an Investitionen eingesammelt. Ende Mai wurde das Unternehmen noch mit 2,6 Milliarden Dollar bewertet, und in weniger als zwei Monaten erreichte dieser Wert ein Rekordniveau. Eine solch schnelle Kapitalisierung ist in der Geschichte moderner Tech-Startups ein seltenes Phänomen.

Starkes Umsatzwachstum und Vertrauen der Investoren

Der sprunghafte Anstieg des Unternehmenswerts basiert auf seinen finanziellen Ergebnissen. Vor sieben Monaten gaben die Gründer von Corgi bekannt, dass der jährliche Umsatz 40 Millionen Dollar erreicht habe. Aktuellen Daten zufolge plant das Startup jedoch, den Jahresumsatz bis Ende des Jahres auf 450 Millionen Dollar zu steigern. Diese Wachstumsrate veranlasst große Risikokapitalgeber wie TCV und Kindred Ventures dazu, massiv in das Projekt zu investieren.

Corgi bietet hauptsächlich Versicherungsdienstleistungen für Startups und Technologieunternehmen an. Zu den Hauptgeschäftsfeldern gehören:

  • Allgemeine Haftpflichtversicherung;
  • Versicherungen für technische Vorfälle und Cybersicherheit;
  • Rechtliche Haftung im Personalmanagement;
  • Miet- und Kfz-Versicherungen für Unternehmer.
Der Hauptvorteil des Startups liegt in der Nutzung von KI-Algorithmen. Ähnlich wie ChatGPT und andere moderne Technologien berechnet das Corgi-System Versicherungstarife für Kunden innerhalb weniger Minuten und beschleunigt den Prozess der Schadensregulierung maximal. Dies eliminiert die Bürokratie und lange Wartezeiten bei traditionellen Versicherungsgesellschaften.

Risiken und einzigartiges Geschäftsmodell

Die Aktivitäten von Corgi basieren auf einer speziellen Struktur, der sogenannten "Risk Retention Group" (RRG). Dieses Modell bedeutet, dass Unternehmen einer Branche ihre Ressourcen bündeln, um einen kollektiven Versicherungsfonds zu bilden. Solche Strukturen unterliegen nicht der strengen staatlichen Aufsicht wie traditionelle Versicherungsgesellschaften, was ihnen Flexibilität verleiht, aber auch gewisse Risiken birgt.

Das Hauptrisiko des RRG-Modells besteht darin, dass bei einer hohen Frequenz von Versicherungsfällen und unzureichenden Mitteln im Fonds keine staatlich garantierte Hilfe erfolgt. In einem solchen Fall müssen die Mitgliedsunternehmen die Verluste selbst tragen. Dennoch ist Corgi davon überzeugt, Risiken durch seine KI-Analysen präzise berechnen zu können.

Auch auf dem Markt in Usbekistan werden die Digitalisierung von Versicherungsdiensten und die Einführung von KI immer relevanter. Der Erfolg von Startups wie Corgi könnte neue technologische Standards für lokale Akteure auf dem Versicherungsmarkt setzen. Obwohl das Unternehmen derzeit hauptsächlich auf westlichen Märkten tätig ist, hat seine Wachstumsstrategie das Potenzial, die Versicherungsbranche weltweit zu verändern.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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