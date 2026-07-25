Neuer Gigant in der Welt der künstlichen Intelligenz: Prentis Labs sammelt 100 Millionen Dollar ein

In einer Zeit, in der sich Technologien der künstlichen Intelligenz rasant entwickeln, steht Prentis Labs, gegründet von den Branchengrößen Reid Hoffman und Mark Pincus, vor einer großen Investitionsrunde. Laut TechCrunch verhandelt das Unternehmen über die Aufnahme von 100 Millionen Dollar bei einer Bewertung von 1 Milliarde Dollar. Das Startup ist darauf spezialisiert, Agenten zu entwickeln, die Computer wie ganz normale Nutzer bedienen können, berichtet Techcrunch.com. berichtet .

Obwohl Prentis erst im April dieses Jahres an den Start ging, hat es bereits die Aufmerksamkeit von Investoren und Großkunden auf sich gezogen. Das Unternehmen trainiert Modelle, die die Arbeitsprozesse von Büroangestellten mit Dokumenten und verschiedenen Systemen erlernen. Das Ziel ist die vollständige Automatisierung komplexer und zeitaufwändiger Routineaufgaben wie der Bearbeitung von Versicherungsansprüchen oder Zollrückerstattungen.

Technologische Überlegenheit und Wettbewerb

Vertreter von Prentis betonen, dass ihr Modell namens Hive-32B in Tests wie WindowsAgentArena und ScreenSpot-v2 Produkte von Giganten wie OpenAI und Anthropic übertroffen hat. Das Startup behauptet, dass sein Modell 10-mal günstiger als die Konkurrenz ist und sich viel wirtschaftlicher in tägliche Arbeitsabläufe integrieren lässt, sodass Unternehmen ihre Effizienz steigern und gleichzeitig den menschlichen Faktor reduzieren können.

Derzeit hat Prentis Verträge im Gesamtwert von 50 millionen Dollar mit einer Reihe von Großherstellern und medizinischen Dienstleistern unterzeichnet. Nach Prognosen des Unternehmens wird der Jahresumsatz im dritten Quartal dieses Jahres voraussichtlich 75 Millionen Dollar erreichen. Diese Zahlen basieren jedoch auf Provisionsgebühren in Höhe von 20 Prozent der von den Kunden erzielten wirtschaftlichen Einsparungen.

Erfahrung der Gründer und Marktperspektiven

Projektleiter Ritankar Das genießt in der Tech-Welt einen einzigartigen Ruf. Er schloss sein Studium an der UC Berkeley im Alter von 18 Jahren ab und studierte später an renommierten Institutionen wie Oxford und Cambridge. Das entwickelt KI-Startups über seine Holding Titan Holdings. Prentis ist sein nächstes ehrgeiziges Projekt, mit dem er eine Ära von KI-Agenten einläuten möchte, die nicht nur Texte verfassen, sondern auch praktische Aufgaben erledigen.

Der Markt für computerbedienende KI-Agenten ist derzeit hart umkämpft. Folgende Unternehmen sind in diesem Bereich aktiv:

Anthropic — hat sein Team kürzlich durch die Übernahme des Startups Vercept verstärkt;

OpenAI — arbeitet an der Erweiterung der ChatGPT-Fähigkeiten;

Thinking Machines Lab — ein neues Labor unter der Leitung von Mira Murati;

Microsoft und Google — versuchen, KI-Agenten in ihre Betriebssysteme zu integrieren.

Prentis ist überzeugt, dass die Automatisierung von Büroalltagsarbeiten statt der Programmierung das größte Anwendungsgebiet für KI in der Zukunft werden wird. Wenn das Unternehmen seine Ziele erreicht, könnte ein Großteil der Büroarbeit in den kommenden Jahren ohne menschliches Eingreifen erledigt werden.