Kanada stellt 40,5 Millionen Dollar für Mikrokernreaktoren in der Arktis bereit

Die kanadische Regierung hat ein Großprojekt gestartet, um die Energieunabhängigkeit in den nördlichen Regionen des Landes zu gewährleisten und entlegene Gebiete mit stabiler Wärme und Elektrizität zu versorgen. Insbesondere hat die Canadian Strategic Missions Corporation (CSMC) erhebliche finanzielle Unterstützung erhalten, um Mikrokernreaktoren für den Einsatz unter arktischen Bedingungen zu entwerfen. Dies berichtet Ixbt.com .

Die von der Agentur FedDev Ontario bereitgestellten Mittel in Höhe von 4,5 Millionen Dollar werden in die Fertigstellung der technischen Entwürfe des Projekts und den Bau des ersten kernkraftbetriebenen Prototyps fließen. Diese Investition ist Teil des insgesamt 40,5 Millionen Dollar schweren strategischen Pakets der kanadischen Regierung, das auf 23 Organisationen in diesem Bereich verteilt wurde. Dies berichtet das Portal ixbt.com.

Innovative Lösung für die nördlichen Regionen

Die Lieferung von herkömmlichem Dieselkraftstoff in abgelegene und extrem raue Klimazonen wie die Arktis ist sowohl finanziell als auch logistisch äußerst kostspielig. Mikrokernreaktoren sollen dieses Problem grundlegend lösen. Sie können autonom arbeiten und sowohl zivile als auch militärische Infrastruktureinrichtungen über lange Zeit hinweg ununterbrochen mit Energie versorgen.

CSMC plant, seine Entwicklungen bis 2030 auf den kommerziellen Markt zu bringen. Diese Technologie basiert auf bestehenden Forschungsreaktoren in Kanada, was den Zertifizierungsprozess und die Einholung von Genehmigungen durch Aufsichtsbehörden erheblich beschleunigen wird.

Energieüberwachung über das All

Das Projekt umfasst nicht nur energetische, sondern auch Hightech-Lösungen. CSMC hat bereits eine Absichtserklärung mit dem Satellitenkommunikationsbetreiber Telesat unterzeichnet. Demnach wird die Satellitenkonstellation Lightspeed in niedriger Erdbahn genutzt, um die Mikrokernreaktoren in der Arktis aus der Ferne zu überwachen und zu steuern.

Über diesen geschützten Kommunikationskanal können Experten den Zustand der Tausende Kilometer entfernt befindlichen Energieanlagen in Echtzeit überwachen. Dies erhöht die Sicherheit in Regionen mit geringer menschlicher Präsenz auf ein Maximum.

Experten zufolge könnte die erfolgreiche Implementierung dieser Technologie zukünftig auch in abgelegenen und schwer zugänglichen Regionen anderer Länder Anwendung finden. Die von der kanadischen Regierung bereitgestellten Mittel sind entscheidend, um das Projekt vom theoretischen Stadium zur praktischen Demonstration zu führen.