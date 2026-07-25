SpaceX startet Starlink-Satelliten der neuen Generation, stößt jedoch auf Probleme

SpaceX unter der Leitung von Elon Musk hat den 13. Testflug seiner leistungsstärksten Rakete, Starship, erfolgreich durchgeführt. Im Rahmen dieser Mission wurden zum ersten Mal Starlink-Satelliten der dritten Generation (V3) ins All gebracht. Obwohl das Hauptziel erreicht wurde, blieb der Flug durch einen weiteren Fehlschlag des Super-Heavy-Boosters in Erinnerung. Dies berichtet Techcrunch.com berichtet .

Während des Tests über dem Golf von Mexico konnte der Raketenbooster das geplante Manöver für eine weiche Landung nicht ausführen. Laut Ixbt.com handelt es sich hierbei um den zweiten großen technischen Defekt im Zusammenhang mit dem Starship-V3-Prototypen. Zuvor, beim Erstflug im Mai, hatte das Super-Heavy-Triebwerk ebenfalls Probleme beim Abtrennen der oberen Stufe.

Technische Probleme und fehlgeschlagene Landung

Eigentlich hätte dieser Flug in der vergangenen Woche stattfinden sollen, doch der Start wurde in den letzten Sekunden wegen Triebwerksproblemen abgebrochen. SpaceX-Ingenieure waren gezwungen, vor dem Flug sechs Triebwerke komplett auszutauschen. Beim Flug am Freitag erreichte der Booster die vorgegebene Distanz, aber vor der Wasserlandung zündeten nicht alle Triebwerke. Infolgedessen schlug das Gerät mit hoher Geschwindigkeit auf der Wasseroberfläche auf und explodierte.

Dennoch schnitt die Oberstufe der Rakete besser ab als erwartet. Während beim Test im Mai noch ein Triebwerk ausfiel, brachte die Starship-V3-Oberstufe dieses Mal die Starlink-Geräte der neuen Generation problemlos in den freien Weltraum. Dies ist ein technologisch wichtiger Schritt für SpaceX, da die neuen Satelliten die Kommunikationsqualität grundlegend verbessern sollen.

Marktrückgang und Zukunftspläne

Dies war der erste Test für Starship nach dem historischen Börsengang (IPO) des Unternehmens im Juni. Die von SpaceX angewandte Strategie „fly, fail, fix“ sorgt jedoch bei Investoren für einige Besorgnis. Nach dem Absturz des Raketenboosters sank der Aktienkurs des Unternehmens weiter.

Derzeit sind die SpaceX-Aktien von ihrem Höchststand von 200 Dollar auf 115 Dollar gesunken. Nach der missglückten Landung am Freitag fiel der Wert im nachbörslichen Handel um weitere 2 Prozent. Dennoch bewerten Experten dies als eine vorübergehende Situation, da sich das Starship-Projekt noch in der Testphase befindet und jeder Fehler künftigen Erfolgen dient.

Es ist erwähnenswert, dass die ins All geschossenen neuen Starlink-Satelliten voraussichtlich nach etwa 20 Minuten in der Atmosphäre verglühen sollen. Der Grund dafür ist, dass Starship derzeit noch nicht in der Lage ist, die Erdumlaufbahn vollständig zu erreichen, und diese Flüge ausschließlich zum Testen der Systeme organisiert werden.