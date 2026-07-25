NM-Tex startet eigene Produktionslinie für Mikrochip-Packaging

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NM-Tex startet eigene Produktionslinie für Mikrochip-Packaging

NM-Tex, eines der führenden Mikroelektronik-Unternehmen Russlands, bereitet sich darauf vor, den Packaging-Prozess zu meistern – eine der finalen und wichtigsten Phasen der Chipfertigung. Dieser Schritt ermöglicht es dem Unternehmen, eine geschlossene Prozesskette aufzubauen und die Abhängigkeit von ausländischen Technologien zu verringern. Dies berichtete Ixbt.com unter Verweis darauf.

CNews berichtet unter Berufung auf Branchen-Topmanager, dass das Unternehmen derzeit mit der Einstellung führender Prozessingenieure für die Organisation der entsprechenden Produktion begonnen hat. Der Stellenausschreibung zufolge werden sich neue Fachkräfte mit allen Aufgaben befassen – von der Vorbereitung technologischer Prozesse über die Mikroschaltungs-Montage und das Testen bis hin zum Trennen von Halbleiterwafern.

Die Bedeutung des Packaging-Prozesses

Das Packaging ist die Endphase der Mikrochip-Produktion, in der der Halbleiter-Die in eine spezielle Schutzhülle eingesetzt und mit elektrischen Anschlüssen verbunden wird. Dieser Prozess schützt den Chip vor Feuchtigkeit, Staub und mechanischen Beschädigungen und ermöglicht gleichzeitig den Einbau in elektronische Geräte. Derzeit fertigen viele Unternehmen Dies und senden sie zum Packaging an Drittfabriken, was zu höheren Kosten führt.

Berichten zufolge wird NM-Tex die neue Linie in der ersten Phase zur Deckung des eigenen internen Bedarfs statt für externe Aufträge einsetzen. Das Unternehmen plant die Beherrschung von Flip-Chip-, BGA- und Drahtbond-Technologien. Höchstwahrscheinlich handelt es sich um Kunststoffgehäuse, die als optimalste Lösung für die Massenproduktion gelten.

Marktwettbewerb und Perspektiven

Obwohl es auf dem russischen Markt Unternehmen wie Mikron, Milandr und GS Group gibt, die Auftrags-Packaging-Dienstleistungen für Mikrochips anbieten, arbeiten die meisten von ihnen in geringen Stückzahlen. Sie können kostenseitig noch nicht mit den asiatischen Riesenherstellern konkurrieren. Es wird erwartet, dass der Markteintritt von NM-Tex in diesem Bereich das Angebot erhöht.

NM-Tex ist zudem am Bau eines Werks beteiligt, das Chips auf Basis eines 28 nm Prozessknotens fertigen wird. Darüber hinaus wird erwartet, dass das Unternehmen Teil der staatlich gegründeten United Microelectronics Company wird. Für die Entwicklung dieses strategischen Projekts sind bis 2030 rund 1 Billion Rubel vorgesehen.

Das Unternehmen selbst gibt derzeit keine Projektdetails bekannt. Offizielle Vertreter erklärten, dass kommerzielle Pläne und Vereinbarungen mit Partnern durch Geheimhaltungsvereinbarungen geschützt sind, das Unternehmen jedoch weiterhin verschiedene strategische Entwicklungsrichtungen prüft.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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