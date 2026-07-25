Theoretische Grenze der menschlichen Lebensdauer ermittelt: 190 Jahre ist das Maximum

Die Menschheit sucht seit Jahrhunderten nach den Geheimnissen des ewigen Lebens, aber die moderne science zeigt, dass es diesbezüglich bestimmte biologische Einschränkungen gibt. Neue wissenschaftliche Untersuchungen von Skoltech-Forschern haben gezeigt, dass selbst bei der Ausschaltung aller bekannten Alterungsmechanismen die menschliche Lebensdauer nicht unendlich sein kann. Den Berechnungen von Wissenschaftlern zufolge könnte die höchste theoretische Altersgrenze für die Menschheit bei 190 Jahren liegen. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Der Hauptfokus der Studie lag auf zufälligen Mutationen in der DNA-Struktur. Von der Geburt eines Menschen an häufen sich in seinen Zellen somatische Mutationen – genetische Fehler. Laut Ixbt.com haben Wissenschaftler ein mathematisches Modell entwickelt, das diesen Prozess beschreibt. Dieses Modell half festzustellen, wann genetische Störungen die Lebenseraktivität des Organismus beenden werden, selbst wenn alle äußeren und inneren Krankheiten beseitigt sind.

DNA-Mutationen und die Unsterblichkeitsschwelle

Selbst in einer hypothetischen Welt, in der altersbedingte Krankheiten wie Krebs, Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Demenz vollständig besiegt sind, fordert die DNA-Schädigung in den Zellen ihren Tribut. Diese Fehler, die sich im Laufe der Zeit ansammeln, stören die Funktion von Organen und Geweben. Die Ergebnisse der Studie zeigten, dass die durchschnittliche Lebenserwartung in einem solchen Szenario zwischen 146 und 194 Jahren liegen könnte.

Es ist erwähnenswert, dass Wissenschaftler dazu auffordern, diese Zahlen nicht als strikte Vorhersage zu betrachten. Dies ist lediglich eine mathematische Bewertung, die darauf abzielt, die Grenzen der biologischen Kapazitäten des menschlichen Organismus zu verstehen. Während der Studie wurde zudem deutlich, dass verschiedene Gewebe unterschiedlich altern. Leber- und Hautzellen beispielsweise können Schäden länger kompensieren, da sie sich ständig erneuern.

Umgekehrt erneuern sich Herz- und Gehirnzellen praktisch nicht. Genau aus diesem Grund häufen sich Mutationen in diesen lebenswichtigen Organen schneller, und sie werden zu den Hauptfaktoren, die die menschliche Lebensdauer begrenzen. Auch für Fachleute sind diese Informationen von großer Bedeutung, da die Genforschung und die Untersuchung von Langlebigkeitsfaktoren als relevante Richtungen in der modernen Medizin gelten.

Fundament für zukünftige Technologien

Somatische Mutationen sind nur einer von vielen Alterungsmechanismen. Wenn allein dieser Faktor die Lebensdauer auf 150–190 Jahre begrenzt, hängen die heute beobachteten niedrigeren Lebenserwartungsraten von anderen komplexen biologischen Prozessen ab. Wissenschaftlern zufolge wird das entwickelte Modell die vielversprechendsten Richtungen bei der Entwicklung von Anti-Aging-Technologien in der Zukunft definieren.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass 190 Jahre heute zwar wie Science-Fiction erscheinen mögen, diese Studie jedoch zeigt, dass die verborgenen Reserven des menschlichen Organismus noch nicht vollständig erforscht sind. In Zukunft könnte sich durch Gentechnik und Zelltherapie die Möglichkeit ergeben, sich diesen theoretischen Grenzen zu nähern.