Unerwarteter Vorfall beim Raumflug: Chinesische Rakete vom Blitz getroffen

Chinas Rakete Long March 3B wurde beim Aufstieg in den Weltraum direkt von einem Blitz getroffen. Dennoch setzte die Rakete ihre Mission erfolgreich fort und erfüllte die vorgegebene Aufgabe vollständig. Dieses seltene Ereignis beweist einmal mehr, wie widerstandsfähig Raumfahrttechnologien gegenüber extremen Bedingungen sind. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Der Vorfall ereignete sich etwa 30 Sekunden nach dem Start vom Kosmodrom Xichang. Laut Berichten von SpaceNews ist auf von Zeugen aufgenommenen Videos deutlich zu erkennen, wie eine starke elektrische Entladung den Rumpf der Rakete traf. Diese in sozialen Netzwerken verbreiteten Aufnahmen lösten zahlreiche Diskussionen aus, da ein Blitzeinschlag während des Fluges ein äußerst seltenes Phänomen ist.

Die China Aerospace Science and Technology Corporation (CASC) gab eine offizielle Erklärung zu den Missionsergebnissen ab. Darin wurde festgehalten, dass die Rakete die Nutzlast erfolgreich in die berechnete Umlaufbahn gebracht hat. Interessanterweise wurde der Vorfall mit dem Blitzeinschlag im offiziellen Bericht nicht erwähnt, jedoch bestätigen visuelle Beweise und unabhängige Experten dies.

Ähnliche Ereignisse in der Geschichte

In der Geschichte der Raumfahrt sind solche Fälle an einer Hand abzuzählen. Das bekannteste Ereignis ereignete sich 1969 während der Apollo 12-Mission. Damals wurde die Rakete wenige Dutzend Sekunden nach dem Start zweimal vom Blitz getroffen. In dieser Situation traten schwere Fehlfunktionen in den Bordsystemen des Raumschiffs auf, aber die Besatzung schaffte es, die Kontrolle wiederherzustellen und den Flug zum Mond fortzusetzen.

Ebenso ereignete sich 2019 ein ähnlicher Vorfall mit der russischen Sojus-Rakete. Auch damals konnte der Blitzeinschlag das Aussetzen von Satelliten in die Umlaufbahn nicht verhindern. Moderne ingenieurtechnische Leistungen ermöglichen es, die Auswirkungen atmosphärischer Elektrizität bei der Konstruktion von Raketen im Voraus zu berücksichtigen.

Heutzutage sind Raumfahrzeuge mit speziellen Schutzsystemen und abgeschirmten Gehäusen ausgestattet. Diese Systeme sind so konzipiert, dass sie die elektrische Ladung am Rumpf vorbeileiten, ohne die empfindliche Elektronik im Inneren der Rakete zu beschädigen. Dennoch bleibt ein Blitzeinschlag in eine aufsteigende Rakete eines der erstaunlichsten und gefährlichsten Phänomene.

Experten betonen, dass die Situation um die Long March 3B gezeigt hat, dass Chinas Raumfahrttechnologien internationalen Standards voll entsprechen und auf unerwartete Naturkatastrophen vorbereitet sind. Der Erfolg der Mission wird als wichtiger Schritt in Pekings Raumfahrtprogramm gewertet.