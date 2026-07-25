OpenAI stellt sein erstes Gerät vor: Was kann die Micro-Tastatur?

OpenAI, ein führender Akteur in der Welt der künstlichen Intelligenz, hat offiziell sein erstes Hardware-Produkt vorgestellt — eine kompakte Tastatur namens Micro. Das in Zusammenarbeit mit dem Designstudio Work Louder entwickelte Gerät richtet sich an ChatGPT-Nutzer, insbesondere Entwickler, und soll die Interaktion mit KI noch einfacher machen. Die Markteinführung dieses Gadgets geht jedoch mit einer Reihe von Kontroversen und rechtlichen Problemen einher, berichtet Techcrunch.com. berichtet .

Die Micro-Tastatur ist äußerlich sehr robust und hochwertig verarbeitet, wobei ihr Design viele an Apple-Produkte erinnert. Dem Bericht von TechCrunch zufolge ist alles von der Verpackung bis zur Ästhetik des Geräts dem Stil des Giganten aus Cupertino sehr ähnlich. Bemerkenswert ist, dass derzeit laufende Rechtsstreitigkeiten wegen Diebstahls geistigen Eigentums zwischen Apple und OpenAI den Hype um das neue Gerät noch verstärken.

Technische Möglichkeiten und Funktionalität

Im Hauptteil des Geräts befinden sich sechs spezielle „Agent“-Tasten, die so konfiguriert werden können, dass sie bestimmte Aufgaben innerhalb von ChatGPT oder Codex ausführen. Darunter befinden sich sechs weitere Befehltasten zur Anwendungssteuerung. Die Micro verbindet sich über Bluetooth oder ein USB-Kabel mit dem Computer. Eines der bequemsten Features des Geräts ist die Diktiertaste — der Nutzer hält die Taste einfach gedrückt, spricht den Befehl ein, und die künstliche Intelligenz erledigt den Rest.

Nutzer können die Micro-Tastatur direkt über die ChatGPT-Interface personalisieren. Ein spezieller Bereich ermöglicht die Verwaltung von der Hintergrundbeleuchtung der Tasten bis hin zu den den einzelnen Tasten zugewiesenen Projekten. Dies sorgt für einen schnellen Wechsel zwischen verschiedenen Projekten und steigert die Arbeitseffizienz. Zum Beispiel kann man mit einer Taste zu einer Coding-Sitzung und mit einer anderen zum Texteditor wechseln.

Kritik und Markterwartungen

Obwohl das Gerät als technologische Neuheit angesehen wird, hat die professionelle Entwicklergemeinschaft es nicht durchweg positiv aufgenommen. Auf Plattformen wie Reddit halten Nutzer den Preis von 230 Dollar für übertrieben hoch. Einige Kritiker bezeichneten das Gadget als „Gag-Produkt“ und betonten, dass günstigere Alternativen bequemer zu nutzen seien.

Dennoch hat OpenAI seinen ersten Schritt in den Hardware-Markt getan. Das Unternehmen plant, in Zukunft in Zusammenarbeit mit ehemaligen Apple-Ingenieuren noch komplexere Smart-Home-Geräte zu veröffentlichen. Die Micro bleibt vorerst ein einzigartiges Zubehör, das die Arbeit mit KI auf eine physische Ebene bringt. Auch für Nutzer kann dieses Gerät eine interessante Erfahrung sein, insbesondere für Spezialisten, die ständig mit ChatGPT arbeiten.