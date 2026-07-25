Neuer Gigant in der Welt der KI: Prentis Labs sammelt 100 Millionen Dollar ein

In einer Zeit, in der sich KI-Technologien rasant entwickeln, zieht Prentis Labs, gegründet von den Branchengrößen Reid Hoffman und Marc Pincus, die Aufmerksamkeit von Investoren auf sich. Berichten von TechCrunch zufolge befindet sich das Startup in Verhandlungen, um im Rahmen einer Finanzierungsrunde 100 Millionen Dollar bei einer Bewertung von 1 Milliarde Dollar einzunehmen. Das Unternehmen ist hauptsächlich auf die Entwicklung spezieller Agenten spezialisiert, die in der Lage sind, die täglichen Arbeitsabläufe von Büroangestellten zu automatisieren. Dies berichtet Techcrunch.com berichtet .

Das im April dieses Jahres gestartete Unternehmen Prentis beschäftigt sich mit dem Training von Computer-Nutzungsmodellen (computer use models). Diese Technologie ermöglicht es der KI, mit Dokumenten zu arbeiten, durch verschiedene Systeme zu navigieren und komplexe Aufgaben ohne menschliches Eingreifen zu erledigen. So wird beispielsweise erwartet, dass zeitaufwändige Prozesse wie die Bearbeitung von Versicherungsansprüchen oder Zollrückerstattungen vollständig automatisiert werden.

Wettbewerbsvorteil und Wirtschaftlichkeit

Vertreter von Prentis betonen, dass ihr Modell Hive-32B in Tests wie WindowsAgentArena und ScreenSpot-v2 bessere Ergebnisse als die Produkte von Giganten wie OpenAI und Anthropic erzielt hat. Insbesondere behauptet das Unternehmen, dass sein Modell präziser und schneller ist als GPT-5.4 und Claude Opus 4.6. Dies verschafft dem Startup eine starke Position auf dem Markt.

Einer der Hauptvorteile des Unternehmens sind die geringen Dienstleistungskosten. Prentis gibt an, dass seine Modelle 10-mal günstiger sind als die der Konkurrenz, und betont, dass dies die bequemste Lösung für den massenhaften Einsatz in täglichen Arbeitsabläufen ist. Derzeit hat das Startup erfolgreich Verträge im Gesamtwert von 50 Millionen Dollar mit mehreren großen Fertigungs- und Gesundheitsunternehmen unterzeichnet.

Ritankar Das: Ein Team unter der Leitung eines jungen Genies

Projektleiter Ritankar Das genießt in der Tech-Welt einen einzigartigen Ruf. Der 31-jährige Unternehmer war einst der jüngste Absolvent der University of California, Berkeley, und studierte an den Universitäten Oxford und Cambridge. Er entwickelt Prentis Labs im Rahmen der Holding Titan. Das' Ziel ist es, KI nicht nur auf das Schreiben von Code zu beschränken, sondern sie zu einem integralen Bestandteil der Büroarbeit zu machen.

Es ist erwähnenswert, dass die Konkurrenz in diesem Bereich äußerst stark ist. Derzeit arbeiten nicht nur OpenAI und Anthropic, sondern auch das von Mira Murati gegründete Thinking Machines Lab an KI-Agenten, die einen Computer steuern können. Prentis zielt darauf ab, dieses Rennen mit seinen kompakten und erschwinglichen Modellen zu gewinnen.

Auch das Interesse an der Optimierung von Arbeitsabläufen mithilfe von KI wächst. Die von Laboren wie Prentis vorgeschlagenen Lösungen könnten künftig dazu dienen, Bürokratie und Routineaufgaben in lokalen Unternehmen zu reduzieren. Obwohl sich das Projekt derzeit in der Investitionsphase befindet, wird prognostiziert, dass seine Finanzkennzahlen bis Jahresende ein Umsatzniveau von 75 Millionen Dollar erreichen werden.