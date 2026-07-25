AMD bereitet neuen Ryzen 7 9800HX3D Prozessor vor: Eine Revolution für Gaming-Laptops

AMD, ein führender Halbleiterkonzerne, arbeitet an seinem nächsten leistungsstarken Prozessor für Gaming-Laptops — dem Ryzen 7 9800HX3D. Dieser Chip wird voraussichtlich der erste mobile Achtkern-Prozessor mit 3D V-Cache-Technologie in der Fire Range-Serie sein. Die Neuheit könnte mit ihrer hohen Cache-Speicherkapazität und Leistung neue Maßstäbe im Segment tragbarer Gaming-Geräte setzen. Dies berichtet Ixbt.com. berichtet .

Laut Informationen des Insiders Golden Pig Upgrade Pack wird die neue CPU über 8 Kerne und 16 Threads verfügen. Die maximale Taktfrequenz des Geräts wird voraussichtlich bis zu 5,1 GHz erreichen. Das Wichtigste ist, dass der Prozessor mit 96 MB L3-Cache-Speicher ausgestattet sein wird. Dieser Wert dient dazu, die Bildwiederholrate (FPS) in Spielen deutlich zu steigern.

Technische Daten und Cache-Speichergröße

Das Modell Ryzen 7 9800HX3D weist nahezu identische Eigenschaften wie sein beliebtes Desktop-Pendant auf — der Ryzen 7 9800X3D. Zuvor wurde erwartet, dass diese Neuheit unter dem Namen Ryzen 7 9755HX3D auf den Markt kommt, aber AMD entschied sich aus Marketinggründen dafür, sie an die Desktop-Version anzupassen. Laut ixbt.com besteht der 96 MB Cache aus einem 32 MB Standard-Cache und einer zusätzlichen 64 MB 3D V-Cache-Schicht.

Die maximale Frequenz der mobilen Version könnte etwa 100 MHz niedriger sein als beim Desktop-Modell, was mit der Kontrolle von Wärmeableitung und Energieverbrauch in Laptops zusammenhängt. Dennoch ermöglicht eine so hohe Cache-Größe dem Prozessor, selbst in den anspruchsvollsten Spieleszenarien mit hoher Geschwindigkeit zu arbeiten.

Produktionszeitplan und GPU-Kompatibilität

Insider betonen, dass die Massenproduktion des Ryzen 7 9800HX3D-Prozessors im vierten Quartal 2026 beginnen wird. Die ersten mit diesem Chip ausgestatteten Laptops könnten Ende des Jahres in den Handel kommen, wobei die CES-Messe in Las Vegas im Januar 2027 als geeignetster Schauplatz für das offizielle Debüt gilt.

Ein weiterer wichtiger Aspekt ist, dass AMD den Laptop-Herstellern keine strengen Beschränkungen bei der Auswahl diskreter GPUs auferlegt. Das bedeutet, dass Unternehmen den neuen Prozessor frei mit mobilen Grafikkarten von nicht nur Radeon, sondern auch NVIDIA GeForce RTX kombinieren können. Dies ermöglicht Benutzern die Auswahl leistungsstarker Gaming-Laptops in verschiedenen Konfigurationen.

Laptops auf Basis von AMD-Prozessoren sind auf dem Markt auch für ihr Preis-Leistungs-Verhältnis bekannt. Die Veröffentlichung des neuen Ryzen 7 9800HX3D-Modells wird High-End-Gamern und Videobearbeitern zweifellos neue Horizonte bei portablen Geräten eröffnen.