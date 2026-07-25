Google führt Selfie-Video-Identifizierung für die Kontoanmeldung ein

Google hat mit dem Test einer neuen Technologie begonnen, um die Sicherheit der Nutzer zu gewährleisten und den Anmeldeprozess zu vereinfachen. Nun können sich Nutzer über ein kurzes Selfie-Video verifizieren, um sich in ihre Konten einzuloggen oder Passwörter zurückzusetzen. Diese Methode dient als Ergänzung zu herkömmlichen Passwörtern und Zwei-Faktor-Authentifizierungsmethoden. Darüber berichtet Ixbt.com, berichtet .

Das neue System wurde primär entwickelt, um zu helfen, wenn der Kontozugang verloren geht, beispielsweise in Situationen, in denen ein Nutzer sein Passwort vergisst. Laut ixbt.com muss der Nutzer zur Aktivierung dieser Funktion den Anweisungen auf dem Bildschirm folgen, den Kopf in verschiedene Winkel drehen und ein kurzes Video aufnehmen. Dieser Prozess dient dazu, eine biometrische Vorlage der Person im System zu erstellen.

Bei späteren Anmeldeversuchen fordert Google ein neues Video an und vergleicht es mit dem zuvor gespeicherten Muster. Wenn die Daten übereinstimmen, wird dem Nutzer der Kontozugang gewährt. Diese Technologie gilt als viel bequemer und schneller als die manuelle Eingabe von Passwörtern, insbesondere auf Mobilgeräten.

Sicherheits- und Datenschutzmaßnahmen

Um auf die Datenschutzfrage einzugehen, die viele interessiert, betont Google, dass diese Videos verschlüsselt gespeichert und ausschließlich zum Zweck der Identitätsverifizierung verwendet werden. Der Nutzer hat das Recht, das gespeicherte Selfie-Video jederzeit über die Kontoeinstellungen zu löschen. Zudem werden Videoaufnahmen nicht ohne ausdrückliche Zustimmung des Nutzers für andere Zwecke verwendet.

Laut den Experten des Unternehmens verfügt das neue System über mehrere Schutzschichten. Dies verringert erheblich das Risiko, dass Betrüger das System mithilfe von Fotos oder vorbereiteten Videomarkierungen (Deepfakes) täuschen. Moderne Algorithmen können feststellen, ob die Person im Video "lebendig" ist und sich in Echtzeit bewegt.

Derzeit ist diese Funktion nicht für alle Nutzer gleichermaßen verfügbar und wird schrittweise eingeführt. Nutzer aus Usbekistan können ebenfalls ihre Google-Kontoeinstellungen überprüfen, um zu sehen, ob diese Funktion bereits aktiviert wurde. Wenn sie verfügbar ist, wird sie im Sicherheitsbereich als "Selfie video" oder unter einem ähnlichen Namen angezeigt.

Diese Neuerung ist Teil der Passwordless-Strategie in der Technologiewelt. Giganten wie Google, Apple und Microsoft fördern seit langem den Übergang von komplexen Zeichen zu biometrischer Identifizierung — Fingerabdruck, Gesichtsscan oder Video.