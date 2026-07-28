NASA-Chef erklärt Rückkehr zum Mond ohne SpaceX und Elon Musk für unmöglich

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NASA-Chef erklärt Rückkehr zum Mond ohne SpaceX und Elon Musk für unmöglich

In einem Interview mit dem Podcast Moonshots erklärte NASA-Administrator Jared Isaacman, dass das US-Programm zur Rückkehr zum Mond direkt mit SpaceX verbunden ist und die Bewältigung dieser Aufgabe ohne dessen Beteiligung unmöglich ist. Seinen Worten zufolge spielen das engineering-Potenzial und die finanziellen Möglichkeiten von Elon Musks Team eine entscheidende Rolle bei der erfolgreichen Umsetzung komplexer Weltraumprojekte. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Derzeit ist im Rahmen des von NASA und SpaceX gemeinsam durchgeführten Artemis-Programms geplant, amerikanische Astronauten zur Oberfläche des Erdsatelliten zu bringen. Die speziell für diese gewaltige Aufgabe entwickelte Mondversion des Starship-Raumschiffs wird genau von SpaceX-Ingenieuren geschaffen, und diese Technologie ist der Hauptgarant für den Erfolg.

Orbitale Rechenzentren und Zukunftsperspektiven

Jared Isaacman ging im Gespräch auch auf die von SpaceX vorangetriebene Idee orbitaler Rechenzentren ein. Er betonte, dass diese Initiative ernsthafte Perspektiven und eine hohe Wahrscheinlichkeit auf Erfolg habe, wenn die Unternehmensführung große Ressourcen in diese Richtung lenke.

Ansicht des Weltraumagenturchefs nach hat SpaceX bei seinen bisherigen Einsätzen in der Praxis bewiesen, dass es selbst komplexeste Ingenieursaufgaben in kürzester Zeit lösen kann. Die starke finanzielle Basis des Unternehmens und ein Team führender Branchenspezialisten ermöglichen es, Ergebnisse viel schneller als andere zu erzielen.

Führungsrolle in der Raumfahrtindustrie und Starship-Tests

Isaacman würdigte Elon Musks Rolle im modernen Ingenieurwesen und Unternehmertum und bezeichnete ihn als eine der größten Persönlichkeiten der neuen Ära. Er fügte hinzu, dass die Bündelung von finanzieller Stabilität und hohem Ingenieurpotenzial ein entscheidender Faktor zur Sicherung der US-Vorherrschaft im Weltall sei.

Laut ixbt.com hat SpaceX vor dem Hintergrund dieser Aussagen vier neue Fotos veröffentlicht, die während des 13. Testflugs seines Starship-Raumschiffs (Ship 40) aufgenommen wurden. Diese Tests dienen als weiterer wichtiger Schritt zur Gewährleistung der Sicherheit und technischen Bereitschaft künftiger Mondmissionen.

NASASpaceXStarshipElon MuskMondprogramm
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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