Al-Hilal aus Saudi-Arabien zieht mit seinen Aktivitäten und finanziellen Möglichkeiten auf dem Sommertransfermarkt erneut die Aufmerksamkeit der Sportwelt auf sich. Der ungewöhnliche Ansatz der Vereinsführung bei der Verpflichtung ausländischer Spieler wirft bei Fans und Experten viele Fragen auf. Dies berichtet Goal.com berichtet .

Laut Ixbt.com hat der Verein seinen ersten großen Neuzugang im Sommertransferfenster unter Dach und Fach gebracht und eine Einigung mit dem niederländischen Flügelstürmer Crysencio Summerville erzielt, der zuvor für West Ham United spielte. Berichten zufolge wurden für diesen Transfer 80 Millionen Euro investiert.

Auf den Spuren der Rekordhalter

Der Wert dieses Transfers macht ihn zum zweit teuersten Neuzugang in der Geschichte der Saudi-Liga. Den Spitzenplatz belegt weiterhin der Brasilianer Neymar , der im Sommer 2023 für 90 millionen Euro von Paris Saint-Germain kam.

Doch nach dem Transfer von Crysencio Summerville hat die Vereinsführung begonnen, auch eine Reihe anderer Stürmer aktiv zu beobachten. Interessanterweise spielen einige von ihnen genau auf der Position des linken Flügels, auf der auch der Niederländer agiert.

Ungewisse Zukunft und neue Kandidaten

Berichten zufolge gehören zu den Hauptzielen der kolumbianische Nationalspieler Luis Díaz vom FC Bayern sowie Jack Grealish, der nach dem Ende seiner Leihe beim FC Everton zu Manchester City zurückgekehrt ist. Solche Schritte stellen die Zukunft von Crysencio Summerville, der für eine riesige Summe geholt wurde, infrage.

Darüber hinaus prüft Al-Hilal auf dem Transfermarkt auch Kandidaten für andere Mannschaftsteile. Insbesondere Spieler wie der englische Stürmer Harry Kane, der französische Flügelspieler Ousmane Dembélé und der Senegalese Iliman Ndiaye sollen ins Visier des Vereins geraten sein.

Es bleibt abzuwarten, wie sich eine derart verstreute und auf massiven finanziellen Ressourcen basierende Transferpolitik des Vereins auf das Mannschaftsklima auswirken wird. Die Fans erwarten von der Vereinsführung klare Antworten auf diese Schritte.