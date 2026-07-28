Starship-Flüge liefern einzigartige Daten für Künstliche Intelligenz

·43·Technologie
Starship-Flüge liefern einzigartige Daten für Künstliche Intelligenz

Die Erforschung des Weltraums bleibt einer der komplexesten und einzigartigsten Bereiche, mit denen sich Technologien der Künstlichen Intelligenz konfrontiert sehen. Laut ixbt.com gibt es im Weltraum derzeit keine fertigen Datenbanken zur Schulung moderner intelligenter Systeme. Genau deshalb wird jeder Raumfahrttest zu einer wertvollen Datenquelle für die Menschheit. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Yun-Ta Tsai, leitender KI-Ingenieur bei Tesla, lenkte besondere Aufmerksamkeit auf das erstaunliche Filmmaterial, das beim 13. Testflug des Raumschiffs Starship durch SpaceX aufgenommen wurde. Der Experte wies darauf hin, dass dieser Flug eine völlig neue Etappe und einen einzigartigen Meilenstein darstellte, für den die Menschheit noch keine Daten gesammelt hatte.

Raumfahrttests und neue Daten

Zur Erinnerung: Der nächste wichtige Test des Starship-Raumschiffs fand am 24. Juli 2026 statt. Während dieses Fluges bewältigte das Raumschiff erfolgreich eine Reihe komplexer Aufgaben. Insbesondere wurden basierend auf den Fähigkeiten der Rakete die Starlink V3-Satelliten der neuen Generation erfolgreich in die Umlaufbahn gebracht.

Zudem wurde im Rahmen dieser Mission erstmals das Wiedere Zünden von Triebwerken unter Weltraumbedingungen durchgeführt. Am Ende des Tests landete die Oberstufe des Raumschiffs sanft im Ozean und schloss die programmgemäßen Aufgaben erfolgreich ab. Die während dieses Fluges aufgezeichneten einzigartigen Aufnahmen und Telemetriedaten schufen eine enorme Basis, um das Verhalten des Raumschiffs unter realen Weltraumbedingungen zu untersuchen.

Gedanken von Elon Musk und zukünftige Aufgaben

SpaceX-Gründer Elon Musk unterstützte seinerseits die Worte des Tesla-Ingenieurs voll und ganz. Er fügte hinzu, dass an den Zielen, die das Unternehmen in Zukunft ansteuern wird, kein einziges Datenstück zur Vorab-Schulung von Künstlicher Intelligenz vorhanden ist.

Bekanntlich hat sich SpaceX das ehrgeizige Ziel gesetzt, in Zukunft Tausende von Starship-Raumschiffen zum Mars zu entsenden und diesen zu kolonisieren. Obwohl bereits Millionen von Datenpunkten für verschiedene Aufgaben auf der Erde gesammelt wurden, bleibt die Weltraumumgebung noch unzureichend erforscht.

Jeder erfolgreiche neue Raumflug dient dazu, einen einzigartigen Datensatz zu bilden, um künftig fortschrittliche KI-Systeme zu entwickeln und sie für den Betrieb unter bisher unbekannten, rauen Bedingungen zu schulen.

StarshipSpaceXElon MuskKünstliche IntelligenzRaumfahrt
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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