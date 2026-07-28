PayPal lehnt Stripe-Angebot nicht ab, fordert aber höheren Preis

Das Management von PayPal, einer der größten Plattformen in der Fintech-Welt, hat das Übernahmeangebot von Stripe in Höhe von 53,4 Milliarden USD nicht vollständig abgelehnt, ist jedoch der Ansicht, dass der aktuelle Preis den Unternehmenswert nicht vollständig widerspiegelt. Diese Erklärung wurde während der Präsentation des Finanzberichts für das zweite Quartal 2026 abgegeben und erregte sofort die Aufmerksamkeit von Marktexperten. Dies berichtet Techcrunch.com berichtet .

Laut ixbt.com erklärte PayPal-CEO Enrique Lores auf einer Investorenversammlung am Dienstag, dass das Unternehmen bereit sei, jedes Angebot sorgfältig zu prüfen, das einen priorisierten Wert für die Aktionäre schafft. Obwohl sich das Management bezüglich Marktgerüchten oder potenzieller Fusionen offizieller Kommentare enthielt, zeigte diese Erklärung deutlich, dass das Unternehmen einem Verkauf keineswegs abgeneigt ist, jedoch eine faire Bewertung fordert.

Finanzkennzahlen und Aktienwert

Es überrascht nicht, dass der von Stripe und Advent International gebotene Preis von 60,50 USD pro Aktie das PayPal-Team nicht zufriedenstellte. Den neuesten Finanzberichten zufolge verzeichnete das Unternehmen deutlich höhere Gewinn- und Umsatzzahlen als erwartet und setzt seine Finanzstrategie erfolgreich um.

Insbesondere wird der reale Wert einer PayPal-Aktie laut einer Analyse der Finanzdienstleistungsfirma Cantor auf etwa 70 USD pro Papier geschätzt, während die Aktien auf dem Markt derzeit bei rund 58 USD gehandelt werden. Im Quartalsbericht lag der bereinigte Nettogewinn bei 1,38 USD je Aktie statt der erwarteten 1,28 USD. Der Gesamtumsatz stieg im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 5 Prozent auf 8,68 Milliarden USD und übertraf damit die Prognosen.

Künstliche Intelligenz und Transformationsprozess

Der bereinigte freie Cashflow des Unternehmens in Höhe von 1,8 Milliarden USD bietet ihm weitreichende Möglichkeiten, weiterhin in seine Produkte und strategischen Projekte zu investieren. Laut Enrique Lores wird PayPal definitiv einen Weg in Betracht ziehen, falls dieser einen höheren Wert für die Aktionäre bringt als die Umsetzung der aktuellen Strategie.

Derzeit setzt PayPal die groß angelegte Transformation und Restrukturierung auf Basis von künstlicher Intelligenz aktiv fort. Um die Abläufe zu vereinfachen, hat das Unternehmen seine Aktivitäten in drei Hauptsegmente unterteilt: Zahlungslösungen und PayPal, Verbraucherfinanzdienstleistungen und Venmo sowie Zahlungsdienste und Krypto-Assets.

Das Management plant, zusätzliche Kosten durch die Einführung von künstlicher Intelligenz in Bereichen wie Programmierung, Kundensupport und Risikomanagement zu senken. In den nächsten zwei bis drei Jahren sind Bruttoeinsparungen von mindestens 1,5 Milliarden USD geplant, und die Migration der technologischen Infrastruktur in Cloud-Systeme schreitet zügig voran.