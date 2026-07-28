In einer drastischen Kehrtwende seiner Transferpolitik erwägt der Londoner Klub FC Chelsea, den Kader mit erfahrenen Spielern zu verstärken. Wie The Athletic berichtet, zeigen die „Blues“ Interesse an den Diensten von Brightons Stürmer Danny Welbeck sowie dem ablösefreien Mittelfeldspieler Jordan Henderson in der kommenden Sommertransferphase. Für ein Team, das sich seit 2022 ausschließlich auf die Verpflichtung junger Talente spezialisiert hatte, ist dies ein völlig unerwarteter Schritt, berichtet Goal.com berichtet .

Chelsea setzte in den letzten Saisonen auf die Jugend, konnte die gesteckten Ziele jedoch nicht voll erreichen. Die Spielzeit 2025/26 verlief enttäuschend für das Team, das am Ende nur den 10. Platz in der Premier League belegte. Infolgedessen beschloss die Vereinsführung, ihre Transferstrategie zu ändern. Laut Opta-Daten hat der Londoner Klub in den letzten 123 Pflichtspielen keinem einzigen Spieler über 30 Jahren Einsatzminuten gegeben – das letzte Mal stand der 39-jährige Thiago Silva im Mai 2024 auf dem Platz.

Xabi Alonsos Forderung und die neue Transferpolitik

Der neue Cheftrainer des Teams, Xabi Alonso, macht seinen Einfluss geltend und fordert Spieler mit Führungsqualitäten, mentaler Stärke und Erfahrung in der English Premier League. Gerade aufgrund der klaren Haltung des Fachmanns richtete sich das Augenmerk der Vereinsführung auf gestandene und erfahrene Spieler.

Die Kandidatur des 35-jährigen Danny Welbeck und des 36-jährigen Jordan Henderson sorgt jedoch in der Fußballöffentlichkeit für heftige Diskussionen. Die Einbindung dieser beiden erfahrenen Spieler, die einst zusammen beim AFC Sunderland spielten, in das Chelsea-Projekt widerspricht der bisherigen Jugendpolitik des Klubs. Experten meinen, dass eine solche Entscheidung auf Risiko beruht und bei ausbleibendem Erfolg Spott über die Transferstrategie des Klubs bringen könnte.

Andere Aktivitäten auf dem Transfermarkt

Chelsea beschränkt sich nicht nur auf Welbeck und Henderson. Vor dem Transferfenster hat der Klub auch andere erfahrene Spieler beobachtet:

Versuche, den Kapitän von Sunderland, den 34-jährigen Granit Xhaka, zu kontaktieren, blieben erfolglos.

Der 32-jährige John Stones, der sich von Manchester City getrennt hat, war ebenfalls im Visier von Chelsea, wird seine Karriere aber voraussichtlich beim italienischen Klub Inter fortsetzen.

Der Klub hätte auch junge Optionen wie Maxence Lacroix in Betracht ziehen können, doch als Priorität wurde gezielt Erfahrung ausgewählt, die auf dem Platz sofort weiterhilft.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Chelsea seine bisherige Jugend-Ausrichtung aufgibt und auf kurzfristige Ergebnisse und Führungsstärke setzt. Nur die Zeit wird zeigen, wie sich die Transfers von Danny Welbeck und Jordan Henderson auszahlen und ob das Team unter Xabi Alonso dadurch den Rückstand auf die Konkurrenz verkürzen kann.