Savinho möchte Manchester City verlassen

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Savinho möchte Manchester City verlassen

Der englische Verein Manchester City wird voraussichtlich Änderungen in seinem Sturm vornehmen. Nach Informationen des bekannten Sportjournalisten Fabrizio Romano sieht die Zukunft des talentierten brasilianischen Spielers Savinho nicht bei den Citizens, und der Klub hat seinen Beratern mitgeteilt, dass er nicht mehr Teil der Pläne ist. Diese Situation würde im Sommertransferfenster zweifellos die Aufmerksamkeit vieler europäischer Klubs auf sich ziehen, berichtet Goal.com .

Karriere und Marktwert des Spielers

Der 2004 geborene junge Flügelspieler war seinerzeit über die Vereine Troyes und Girona, die zur City Football Group gehören, zu Manchester City gewechselt. Unter Pep Guardiola bestritt er insgesamt 84 Pflichtspiele, erzielte 7 Tore und steuerte 16 Vorlagen bei. Berichten der englischen Presse zufolge fordert die Vereinsführung von Manchester City mindestens 55 Millionen Euro für einen Verkauf.

Interesse von AC Mailand und Tottenham

Laut GOAL.com möchte der italienische Klub AC Mailand genau einen Spieler mit diesem Profil verpflichten. Für den italienischen Spitzenklub ist die vom englischen Verein festgelegte Ablösesumme von 55 Millionen Euro jedoch finanziell zu hoch, und Milan ist nicht bereit, diese Summe aufzubringen. Aus diesem Grund werden andere Konkurrenten im Transferrennen aktiver.

Insbesondere der englische Klub Tottenham hat ernsthafte Bemühungen gestartet, Savinho zu verpflichten, um seine Offensivabteilung grundlegend zu erneuern. Den Berichten zufolge verfügen die Londoner über ausreichend Argumente, um die Führung von Manchester City zu überzeugen. Sollte der Transfer zustande kommen, dürfte der junge Brasilianer seine Karriere bei einem anderen Premier-League-Team fortsetzen.

SavinhoManchester CityAC MailandTottenhamTransfers
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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