Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat die direkten Verhandlungen mit US-Präsident Donald Trump im Weißen Haus beendet und die Residenz verlassen. Nach einstündigen Gesprächen wurden keine konkreten Vereinbarungen getroffen und keine offiziellen Dokumente unterzeichnet.

Zamin.uz Details, Hauptdiskussionsthemen und unerwartete Momente dieses hochrangigen Treffens in Washington.

1. Einstündige Verhandlung und symbolische Details im Weißen Haus

Dem Kiewer Machthaber zufolge wurden bei dem Treffen mit Trump Lizenzen für die Produktion von Patriot-Luftabwehrsystemen sowie „andere Ideen, die nützlich sein könnten“ besprochen. Obwohl Selenskyj den USA für ihre „feste Unterstützung“ dankte, konnte er keine konkreten Zahlen oder Fristen für die Hilfe nennen.

Diplomatische Kreise und Korrespondenten des Weißen Hauses hoben einige bemerkenswerte Details rund um das Treffen hervor:

Der schweigende Trump: US-Präsident Donald Trump gab nach Abschluss der Verhandlungen keine öffentlichen Erklärungen für die Medien ab.

Begleitung durch den Seiteneingang: Journalisten wiesen darauf hin, dass Selenskyj nicht durch den Haupteingang des West Wings, wo sich das Oval Office befindet, sondern durch einen Seiteneingang hinausgeleitet wurde.

Aus der Erklärung von Wolodymyr Selenskyj nach dem Treffen: „Während der Verhandlungen haben wir Lizenzen für die Produktion von Patriot-Systemen und andere Ideen besprochen. Ich danke den Vereinigten Staaten für ihre kontinuierliche Unterstützung.“

Wichtige Fakten zum Treffen zwischen Selenskyj und Trump im Weißen Haus

Aspekt / Details Details Teilnehmer des Treffens Donald Trump und Wolodymyr Selenskyj Ort und Dauer Washington, Weißes Haus (dauerte 1 Stunde) Diskussionsthemen Patriot-System-Lizenz, Vorschlag für eine Waffenruhe in der Luft Ergebnis des Treffens Keine Dokumente unterzeichnet, keine konkreten Fristen genannt Nächster Halt Besuch im Kapitol, um sich mit Senatoren zu treffen

2. Gründe für den Besuch und Gespräche über eine Waffenruhe in der Luft

Berichten von NBC News vom 28. Juli zufolge wird der ukrainische Präsident nach den hochrangigen Gesprächen zum Kapitol reisen, um sich mit Senatoren zu treffen. Selenskyjs USA-Besuch ist auch mit der Teilnahme an einer Abschiedszeremonie für den kürzlich verstorbenen Senator Lindsey Graham verbunden.

Bereits bei seiner Ankunft in den USA betonte der ukrainische Staatschef, dass Raketenabwehr und die strategische Partnerschaft mit Washington seine obersten Prioritäten seien. Reuters berichtete, dass Selenskyj und Trump während des Treffens auch einen Vorschlag für eine „Waffenruhe in der Luft“ prüfen könnten.

Zuvor hatte der Pressesprecher des russischen Präsidenten, Dmitri Peskow, Berichte über eine Waffenruhe in der Luft als Medien-Spekulationen und Theorien bezeichnet und erklärt, es gebe dazu keine konkreten Details.

Diese geopolitischen Verhandlungen in Washington und ihre Ergebnisse stehen im Fokus der Weltöffentlichkeit.

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