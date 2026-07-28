Ruben Amorim spricht über Fehler bei Manchester United und Pläne mit Milan

Ruben Amorim hat sich als neuer Cheftrainer von Milan offen zu den Fehlern während seiner Zeit beim englischen Klub und zu seinen Plänen bei seinem neuen Verein geäußert. Der portugiesische Fachmann betonte, dass die Milan-Führung ihn nicht nur wegen seiner Erfolge ausgewählt hat, sondern auch wegen der Misserfolge, die er bei Manchester United erlebt hat, und der gewonnenen wertvollen Erfahrung. Das berichtet Goal.com in einem Bericht.

Bekanntlich wurde Ruben Amorim Mitte Juni als neuer Cheftrainer von Milan ernannt, nachdem Massimiliano Allegri am Ende der vergangenen Saison nach dem verpassten Einzug in die Champions League entlassen worden war. Nach seiner Ankunft reiste der neue Coach sofort ins australische Perth, wo er die Vorbereitung auf ein Freundschaftsturnier gegen Inter und den Serie-B-Vertreter Palermo begann.

Manchester Uniteds Erfahrung und Gespräche mit der Vereinsführung

Berichten von ixbt.com und anderen Sportquellen zufolge hat Ruben Amorim seine Ideen und Ansichten in Gesprächen mit der Vereinsführung offen dargelegt. Seinen Aussagen nach haben Milan-Besitzer Mister Cardinale und andere ihn genau wegen des Spielstils, den er im Team etablieren möchte, als geeigneten Kandidaten angesehen.

Amorim räumte ein, dass bei den Gesprächen mit dem Management nicht nur positive Ergebnisse, sondern auch die bei Manchester United begangenen Fehler diskutiert wurden. "Ich denke, das hat bei diesen Verhandlungen sehr geholfen, weil sie nicht nur meine früheren Erfolge bewertet haben, sondern auch die Erfahrung, die ich Schritt für Schritt gesammelt habe", sagte der Trainer.

Die Stadt Mailand und Anforderungen unter neuem Druck

Über das Umfeld beim italienischen Klub sprechend, betonte der erfahrene Fachmann, dass die Arbeit in einer großartigen Stadt wie Mailand eine ganz besondere Verantwortung erfordert. Er gab zu, einen gewissen Druck vom Trainerstab zu spüren, da die Teamführung und der Stil der Selbstdarstellung hier völlig anders sind.

Unter Hinweis darauf, dass Mailand das Zentrum der Mode ist, fügte der Trainer hinzu, dass es wichtig sei, die Stadt und die Geschichte des Klubs gebührend zu repräsentieren. Seiner Meinung nach gehören zur glorreichen Geschichte des Teams nicht nur die Leistungen auf dem grünen Rasen, sondern auch Kultur und äußeres Auftreten abseits des Platzes, und er erklärte, dass er diese Anforderungen voll und ganz erfüllen werde.