Anrufe über die WhatsApp Web-App jetzt möglich

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Anrufe über die WhatsApp Web-App jetzt möglich

Meta hat ein wichtiges Update für den beliebten WhatsApp Messenger veröffentlicht, mit dem Benutzer nun auch über die Browser-basierte Web-App Sprach- und Videoanrufe tätigen und empfangen können. Laut ixbt.com war diese Funktion zuvor nur in Smartphone-Apps und speziellen Desktop-Programmen verfügbar. Techcrunch.com berichtet darüber.

Die neue Web-Oberfläche verfügt über einen speziellen Bereich für den Anrufverlauf und favorisierte Kontakte. Darüber hinaus werden Funktionen wie Bildschirmfreigabe und Reaktionen, ähnlich wie in der Desktop-App, in der Web-Anwendung vollständig unterstützt.

Anrufverwaltung und neue Funktionen

Die Entwickler haben zudem mehrere zusätzliche Updates eingeführt, um den Anrufprozess noch komfortabler zu gestalten. Insbesondere können Benutzer einen laufenden Anruf nahtlos von einem Gerät auf ein anderes übertragen. So ist es beispielsweise möglich, einen Anruf am Computer oder in der Webversion anzunehmen und das Gespräch auf dem Smartphone fortzusetzen.

Das Unternehmen führt außerdem Wartezimmer für Gruppenanrufe ein. Wenn jemand über einen Gruppenanruf-Link verfügt, kann der Gastgeber ihn jederzeit zum Gespräch hinzufügen oder entfernen. Diese Neuerung ist besonders wichtig für die geschäftliche Kommunikation.

Qualität und Zusatzfunktionen

Beim Erstellen eines Gruppenlinks besteht die Möglichkeit, durch Aktivierung der Option „Teilnahmeanfrage erforderlich“ ein Wartezimmer einzurichten. Ein weiteres kleines, aber nützliches Update ist das Rauschunterdrückungssystem, das störende Hintergrundgeräusche an lauten Orten herausfiltert.

Unternehmensvertreter gaben bekannt, dass WhatsApp Videoanrufe nun direkt in HD überträgt. Die bisher notwendige Wartezeit von wenigen Sekunden zum Umschalten auf das HD-Format entfällt.

Es wurde auch daran erinnert, dass kürzlich der Prozess zur Reservierung von Benutzernamen auf der WhatsApp-Plattform begonnen hat. Sobald diese Funktion vollständig eingeführt ist, können Benutzer geräte- und plattformübergreifende Anrufe über ihre Benutzernamen tätigen.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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