Apple startet langfristiges Gerätemietprogramm

Eine neue finanzielle Möglichkeit für Technikbegeisterte wurde in den USA vorgestellt — das langfristige Mietprogramm Apple Upgrade. Laut ixbt.com ermöglicht diese Initiative Nutzern, teure Gadgets gegen eine monatliche Gebühr offiziell zu nutzen, ohne sie vollständig kaufen zu müssen, was einen wichtigen Schritt im modernen Konsumgütermarkt darstellt. Das berichtet Ixbt.com berichtet über

dies.

Mietbedingungen und monatliche Zahlungen

Für Smartphones und Smartwatches werden Laufzeiten von 12 oder 24 Monaten angeboten, während für Tablets und Laptops Verträge über 24 oder 36 Monate vorgesehen sind. Die anfänglichen monatlichen Zahlungen des Programms variieren je nach Gerätetyp:

Mindestens 18 Dollar pro Monat für das iPhone

Mindestens 12 Dollar pro Monat für die Apple Watch

Mindestens 25 Dollar pro Monat für Mac-Computer

Mindestens 12 Dollar pro Monat für das iPad

Den Berechnungen des Unternehmens zufolge kostet beispielsweise die Miete des iPhone 17 Pro Modells mit 256 GB Speicher auf Basis eines einjährigen Mietvertrags 46 Dollar pro Monat. Wird der Vertrag auf zwei Jahre abgeschlossen, sinkt die monatliche Zahlung auf 32 Dollar. Das führt zu Gesamtkosten von 552 Dollar für ein Jahr bzw. 768 Dollar für zwei Jahre Nutzung.

Dieses Modell kann eine deutlich kostengünstigere Alternative für Nutzer sein, die es gewohnt sind, alle zwei Jahre auf ein neues Gadgets umzusteigen, verglichen mit dem Direktkauf des Geräts für 1100 Dollar. Kunden haben zudem die Möglichkeit, mehrere Produkte gleichzeitig, wie etwa ein iPhone 17, ein MacBook Air und eine Apple Watch, für ca. 61 Dollar pro Monat zu beziehen.

Zusätzlicher Komfort und Geografie

Um die finanzielle Belastung weiter zu verringern, können Nutzer ihre Altgeräte über das Trade-in-Programm eintauschen. Dadurch sinkt der monatliche Zahlungsbetrag noch weiter. Darüber hinaus erhalten Apple Card-Inhaber 3% Daily Cash Cashback auf monatliche Mietzahlungen.

Derzeit läuft das Apple Upgrade-Programm ausschließlich in den USA. Unternehmensvertreter haben noch keine offiziellen Informationen zu Plänen bekannt gegeben, diesen Service auf andere Märkte auszuweiten.