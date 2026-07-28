Apple startet langfristiges Gerätemietprogramm
Eine neue finanzielle Möglichkeit für Technikbegeisterte wurde in den USA vorgestellt — das langfristige Mietprogramm Apple Upgrade. Laut ixbt.com ermöglicht diese Initiative Nutzern, teure Gadgets gegen eine monatliche Gebühr offiziell zu nutzen, ohne sie vollständig kaufen zu müssen, was einen wichtigen Schritt im modernen Konsumgütermarkt darstellt. Das berichtet Ixbt.com berichtet über
dies.
Mietbedingungen und monatliche ZahlungenFür Smartphones und Smartwatches werden Laufzeiten von 12 oder 24 Monaten angeboten, während für Tablets und Laptops Verträge über 24 oder 36 Monate vorgesehen sind. Die anfänglichen monatlichen Zahlungen des Programms variieren je nach Gerätetyp:
- Mindestens 18 Dollar pro Monat für das iPhone
- Mindestens 12 Dollar pro Monat für die Apple Watch
- Mindestens 25 Dollar pro Monat für Mac-Computer
- Mindestens 12 Dollar pro Monat für das iPad
Dieses Modell kann eine deutlich kostengünstigere Alternative für Nutzer sein, die es gewohnt sind, alle zwei Jahre auf ein neues Gadgets umzusteigen, verglichen mit dem Direktkauf des Geräts für 1100 Dollar. Kunden haben zudem die Möglichkeit, mehrere Produkte gleichzeitig, wie etwa ein iPhone 17, ein MacBook Air und eine Apple Watch, für ca. 61 Dollar pro Monat zu beziehen.
Zusätzlicher Komfort und GeografieUm die finanzielle Belastung weiter zu verringern, können Nutzer ihre Altgeräte über das Trade-in-Programm eintauschen. Dadurch sinkt der monatliche Zahlungsbetrag noch weiter. Darüber hinaus erhalten Apple Card-Inhaber 3% Daily Cash Cashback auf monatliche Mietzahlungen.
Derzeit läuft das Apple Upgrade-Programm ausschließlich in den USA. Unternehmensvertreter haben noch keine offiziellen Informationen zu Plänen bekannt gegeben, diesen Service auf andere Märkte auszuweiten.
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