Black Shark Marke verlässt den Smartphone-Markt vollständig

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Black Shark Marke verlässt den Smartphone-Markt vollständig

Black Shark, einer der prominenten Vertreter des Marktes für spezialisierte Gaming-Smartphones, hat seine Geschäftstätigkeit endgültig eingestellt. Wie Ixbt.com berichtet, hat das Unternehmen nicht nur die Produktion neuer Geräte gestoppt, sondern auch die offiziellen Reparatur- und Kundendienstprozesse für vorhandene Mobilgeräte komplett geschlossen. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Diese Entscheidung stehe im Zusammenhang mit groß angelegten Umstrukturierungsprozessen in der Geschäftsstruktur des Unternehmens. Obwohl der Hersteller zuvor versucht hatte, die Nutzer zu unterstützen, wurden die Mobiltelefondienste nun offiziell eingestellt. Dieser Schritt war das lang erwartete, aber unvermeidliche Ende für die Fans der Marke.

Das Ende der Ära der Gaming-Handys

Die Marke Black Shark war einst eines der ersten chinesischen Unternehmen, das sich auf Geräte mit leistungsstarker Hardware, aktiven Kühlsystemen und zusätzlichen Gaming-Funktionen konzentrierte. Sie fanden schnell ihren Platz unter den mobilen Gaming-Enthusiasten und brachten einen einzigartigen Ansatz in den Markt.

Nach der Veröffentlichung der Black Shark 5 Smartphone-Serie im Jahr 2022 brachte das Unternehmen jedoch keine neuen Flaggschiff-Modelle mehr heraus. Mit der Zeit musste der Hersteller die Produktion von Smartphones aufgeben und sich auf verschiedene Gaming-Zubehörteile konzentrieren.

Veränderungen der Infrastruktur

Die Abschaltungsprozesse begannen bereits im Sommer dieses Jahres, als das Unternehmen damit begann, seine öffentlichen Server an einen anderen Standort zu verlegen und die alte Plattform schrittweise zu schließen. Kernfunktionen und der offizielle Online-Shop wurden in die Black Shark Gearbox App migriert.

Unternehmensvertreter erklärten, dass diese strategischen Änderungen auf die Notwendigkeit des Übergangs zu einer neuen Infrastruktur zurückzuführen sind. In Zukunft wird genau diese App als Hauptplattform für die Dienste der Marke dienen, aber die Smartphones selbst sind Geschichte.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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